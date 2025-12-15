Pilar Alegría se reivindica como la "alternativa" a Azcón en una reunión con sus alcaldes

La secretaria general del PSOE Aragón y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha asegurado este mediodía que "el Partido Socialista es la alternativa y es el partido que va a gobernar la próxima legislatura en Aragón”. Lo ha dicho en un encuentro con 40 alcaldes y alcaldesas socialistas aragoneses "que son el mejor ejemplo de la política que hacemos el PSOE en Aragón: con un proyecto de cercanía, de proximidad, de dedicación por y para Aragón y de escucha de las necesidades de los aragoneses y aragonesas".

En una reunión con los alcaldes del territorio pero sin convocatoria a los medios de comunicación, Alegría ha sido la primera líder política aragonesa en reaccionar a la convocatoria electoral anticipada en la comunidad.

Desde la sede de Conde Aranda, Alegría ha defendido que el modelo socialista es "la alternativa" al modelo de Jorge Azcón que en estos dos años de Gobierno ha demostrado "una incapacidad para llegar a acuerdos, una absoluta dejadez por Aragón y una nula capacidad de gestión para escuchar y dar respuesta a las necesidades de los y las aragonesas".

Después de ofrecer los votos del PSOE no solo para aprobar el techo de gasto de la comunidad, sino para debatir y aprobar en base a cinco medidas sociales los Presupuestos de Aragón para 2026, Alegría ha recalcado que "la convocatoria de elecciones anticipadas responden a un capricho personal de Azcón, que nunca ha querido atender nuestra propuesta de diálogo y acuerdo".

Foto de familia de Pilar Alegría con varias decenas de alcaldes, tras su reunión en la sede. / PSOE ARAGÓN

Así, ha defendido la líder del PSOE aragonés, "Azcón está más cómodo en la destrucción que en la construcción por Aragón" y ha asegurado que "Jorge Azcón no quiere ser presidente de Aragón porque para él primero son sus intereses personales y partidistas, y luego los de los aragoneses".

El PSOE Aragón convocará en las próximas horas a sus órganos internos para aprobar su propio calendario electoral, ya que los estatutos de la formación progresista prevén la celebración de primarias para elegir a los candidatos autonómicos. Pilar Alegría ya confirmó que se presentaría a las primarias, pero cuando se abra el plazo se confirmará si es la única candidata o surgen propuestas alternativas procedentes de otras corrientes del socialismo aragonés.