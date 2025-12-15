Una plataforma de Teruel se plantea una demanda penal por los permisos a renovables de Forestalia tras la actuación de la UCO

La plataforma Paisajes de Teruel, que agrupa a personas, empresas, colectivos y entidades que se oponen a la "avalancha" de proyectos renovables a gran escala en la provincia, ha anunciado que está valorando la interposición de una demanda penal a raíz de las informaciones que apuntan a una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los permisos ambientales otorgados a proyectos energéticos de Forestalia. La entidad considera que la actuación policial avala las denuncias que viene formulando desde hace años sobre la tramitación de estos proyectos.

En un comunicado, la plataforma afirma que las informaciones publicadas en medios de comunicación “confirman las sospechas” que había trasladado de forma reiterada sobre presuntas irregularidades en la autorización de centrales renovables, especialmente en el ámbito de la evaluación ambiental. “Durante años nuestra palabra ha sido puesta en duda, pero la verdad empieza a salir a la luz”, sostienen desde el colectivo, que subraya que su trabajo se ha basado en análisis técnicos y en el estudio detallado de los expedientes administrativos.

Paisajes de Teruel apunta directamente a Forestalia y a su relación con el poder político y administrativo como uno de los elementos que siempre despertó recelos. A juicio de la plataforma, “numerosos proyectos se autorizaron para favorecer el enriquecimiento de unos pocos, a costa de la destrucción del territorio y del patrimonio natural”, una acusación que, según sostienen, encuentra ahora respaldo en la investigación abierta.

La entidad denuncia además que la empresa promotora ha desplegado una intensa estrategia de influencia en el territorio, a través de patrocinios, publicidad, cátedras universitarias o promesas económicas a los municipios afectados. “Siempre ha sido nuestra palabra contra su dinero”, resumen desde la plataforma, que contrapone esa estrategia al uso de “datos técnicos, objetivos y verificables” para cuestionar los proyectos.

El clúster del Maestrazgo, en el centro de las críticas

Uno de los principales focos de las denuncias de Paisajes de Teruel ha sido el Clúster del Maestrazgo, considerado el mayor proyecto eólico de España, con una potencia de 744 MW, que fue promovido por Forestalia y ahora es propiedad del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). La plataforma recuerda que desde su presentación, entre finales de 2019 y principios de 2020, detectó “graves irregularidades” en su tramitación ambiental, pese al aval institucional recibido entonces por parte del Gobierno de Aragón.

Durante la fase de información pública, distintos colegios profesionales y expertos independientes presentaron alegaciones técnicas que cuestionaban la viabilidad del proyecto en una zona de alto valor ambiental. Sin embargo, en 2022 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable que, según la plataforma, apenas respondió a esos informes y adolecía de carencias relevantes.

Paisajes de Teruel sostiene que informes técnicos desfavorables emitidos por órganos autonómicos no fueron incorporados al expediente remitido al Ministerio y que, en su lugar, se incluyó un informe favorable cuya autoría y base técnica han sido cuestionadas. Estas circunstancias fueron expuestas en la comisión de investigación sobre el despliegue de renovables en Aragón, sin que, según este movimiento ciudadano, suscitaran reacción política significativa.

La negativa reiterada del Miteco a facilitar la identidad de los funcionarios responsables de la elaboración de la DIA reforzó las sospechas del colectivo, que llegó a plantear la posibilidad de que la evaluación ambiental hubiera sido externalizada, algo que consideran contrario a la legislación. La comparación con otros proyectos similares, como el macroparque eólico de Green Capital en el Matarranya —que sí recibió una DIA desfavorable—, incrementó esas dudas.

Las informaciones publicadas recientemente por distintos medios, que apuntan a una investigación de la UCO sobre los permisos ambientales concedidos a Forestalia y a la posible externalización de evaluaciones, han sido interpretadas por Paisajes de Teruel como una confirmación de sus denuncias. “La decepción es enorme al constatar un posible caso de corrupción de esta magnitud, pero también la certeza de que nuestro trabajo ha sido serio y honesto”, señalan.

La plataforma reitera su compromiso con la defensa del territorio y una transición energética “justa y transparente”, y advierte de que, a la luz de los hechos conocidos, está estudiando emprender acciones penales relacionadas con la tramitación de los proyectos renovables de Forestalia.