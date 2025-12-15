El programa Rebién llegará a 29 colegios de Aragón en enero: una iniciativa para mejorar el bienestar emocional en las aulas

El programa piloto Rebién llegará a 29 centros educativos de Aragón este enero. Se trata de una iniciativa pionera que tiene como fin mejorar el bienestar emocional y la convivencia en las aulas aragonesas y que llegará a más de 5.000 alumnos de Infantil y del primer ciclo de Primaria (1º y 2º).

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha presentado el proyecto este lunes en elCentro de Profesorado Juan de Lanuza. Según ha explicado, el programa ofrecerá herramientas para identificar y regular emociones, fortalecer la autoestima y practicar la asertividad, además de actividades de mindfulness que contribuirán al bienestar integral del alumnado.

En el programa piloto se trabajará con distintos materiales adaptados a la madurez del alumnado en horario de tutorías, con formación específica para los docentes tutores y también con acompañamiento a las familias a través de píldoras formativas online. El objetivo es ayudar a los pequeños y a sus progenitores a, desde edades tempranas, identificar y gestionar mejor sus emociones para prevenir problemas en el futuro.

Además, se han distribuido a los 29 centros materiales elaborados por Edelvives para su utilización en el programa y los profesores recibirán talleres prácticos. Junto a estos, los docentes van a recibir una formación teórica online a cargo de un experto neuropsiquiatra. Rebién también acompañará a las familias de los centros participantes, pudiendo formarse con píldoras online en colaboración con varias universidades para reforzar en casa lo visto en el aula por los pequeños.

La consejera Hernández ha subrayado que el departamento que lidera se preocupa y ocupa "en mejorar la salud mental de los niños y jóvenes". "Estamos comprometiendo todos los medios y esfuerzos en una estrategia global para la prevención, la detección y la actuación decidida cuando se detectan casos que alteran la convivencia o ponen en riesgo el bienestar de nuestros estudiantes", ha indicado.

En esta línea, la consejera de Educación ha destacado que el programa Rebién complementa las medidas recientemente anunciadas contra el acoso escolar, que refuerzan la protección de los menores y agilizan los protocolos de actuación en todos los centros, públicos y privados, y se suma a otros programas como Henka, dirigido en este caso a los estudiantes de Secundaria para trabajar la resiliencia.

"Queremos que Aragón sea referente en la creación de entornos escolares donde el bienestar emocional sea tan prioritario como el aprendizaje académico", ha manifestado Hernández, y ha añadido que "prevenir y cuidar la salud emocional es la mejor inversión que podemos hacer como sociedad". La consejera ha hehco hincapié en que "la educación no solo transmite conocimientos, también ayuda a crecer como personas". "Con este programa damos un paso firme para que nuestras aulas sean espacios más saludables, inclusivos y felices", ha señalado.

Los 29 centros a los que llegará Rebien

El programa tejerá además una red con la treintena de centros implicados, llamada La Comunidad Rebién, para compartir experiencias, resolver dudas y aprender. Además, hay previstas varias jornadas intercentros hasta final del curso escolar. El proyecto piloto llegará a partir del segundo trimestre de este curso a 19 centros de la provincia de Zaragoza, 7 de la de Huesca y 3 de la de Teruel.

En Zaragoza lo harán el C.E.I.P. Aragón (Alagón), C.R.A. L' Albada (Bujaraloz), C.P.I. Castillo Qadrit (Cadrete), colegio Santa Ana (Calatayud), C.E.I.P. Compromiso de Caspe (Caspe), C.R.A. Cuevas del Jalón (Lumpiaque), C.E.I.P. Gil Tarín (La Muela), C.E.I.P. Miguel Artigas (Pinseque), C.E.I.P. Los Albares (La Puebla de Alfindén), C.E.I.P. Parque Europa (Utebo) y C.E.I.P. Ana Mayayo, C.E.I.P. Andrés Manjón, C.E.I.P. Antonio Beltrán Martínez, C.E.I.P. Cándido Domingo, colegio Compañía de María, colegio Hijas de San José, colegio Santa Magdalena Sofía, C.E.I.P. Tenerías y colegio Teresiano del Pilar.

En Huesca participarán los C.E.I.P. Asunción Pañart (Aínsa-Sobrarbe), C.E.I.P. Miguel Servet (Fraga), colegio Salesianos (Huesca), colegio San Viator (Huesca), C.E.I.P. San Juan de la Peña (Jaca), C.E.I.P. La Laguna (Sariñena) y C.E.I.P. San Miguel (Tamarite de Litera).

Por último, en Teruel el programa Rebién llegará al colegio San Valero (Alcañiz), el C.R.A. Eras del Jiloca (Calamocha) y el C.E.I.P. Miguel Vallés (Teruel).