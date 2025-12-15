El PSOE acorta sus primarias para cumplir los plazos del adelanto electoral: Pilar Alegría ya ha registrado su precandidatura

La Ejecutiva Regional del PSOE aragonés, sin presencia de su secretaria general, Pilar Alegría, ha adoptado un calendario exprés por el que convoca primarias para elegir a su cabeza de cartel en las elecciones autonómicas adelantadas al 8 de febrero. Así lo han confirmado fuentes de la Ejecutiva Regional del PSOE autonómico, que han explicado que los candidatos deben registrar sus precandidaturas antes de este martes a las 18 horas. El proceso ya ha sido avalado por Ferraz y se desarrollará durante la próxima semana, incluida la conformación de las listas electorales.

No hay tiempo que perder. El PSOE aragonés ha puesto en marcha su maquinaria electoral con la aprobación de unas primarias mucho más cortas de lo que prevén sus propios Estatutos, para elegir a la candidata (o candidato) socialista a liderar el Gobierno de Aragón.

La líder del partido, Pilar Alegría, ya ha confirmado que ha registrado su precandidatura para ser la cabeza de cartel, pero si hay algún otro militante interesado en participar de las primarias, deberá registrarlo antes de este martes a las 18 horas. Fuentes del partido ven poco probable que se registren más candidaturas, y se trataría este de un proceso de candidato único, como ya ocurriera con las primarias que encumbraron a Alegría como líder del socialismo aragonés, tras retirarse Darío Villagrasa en las semanas previas.

A partir de entonces de este martes por la tarde, se abre el proceso para la presentación de entre un 6 y un 10% de avales del censo total de militantes de Aragón por provincias, para lo que se abre un plazo hasta el día 19 de diciembre, hasta las 18 horas.

El sábado, 20 de diciembre, se proclamaría a los candidatos. Si solo hubiera uno, sería, de facto, el elegido. Y si fueran más de una las candidaturas aprobadas y con los avales aceptados, los militantes socialistas entrarían en una mini campaña electoral informativa para elegir a su candidato autonómico entre el 20 y el 26 de diciembre, en plenas Navidades. El día 27 se produciría la votación y, el día 28, la proclamación final del candidato.

Con todo, hay pocas probabilidades de que estas no sean unas primarias de candidata única. Las elecciones anticipadas llegan en Aragón apenas ocho meses después de que Pilar Alegría asumiera el mando del partido en Aragón, mientras ha seguido compatibilizando el cargo con el de ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España. Una posición que abandonará en los próximos días u horas, en cualquier caso, antes de Nochebuena, como confirmó la propia Alegría este mismo fin de semana.

Las listas electorales, preparadas para el día 22

Por otro lado, el partido tiene previsto también cerrar sus listas electorales el próximo lunes, 22 de diciembre, a pesar de que la convocatoria electoral le da más plazo para ello. De hecho, los partidos pueden presentar las candidaturas ante la Junta Electoral Provincial hasta el 5 de enero.

A partir de ya mismo, las agrupaciones locales tienen cinco días para trasladar sus propuestas a las Ejecutivas Provinciales. Después, estas propuestas se remitirán a la Comisión de listas, a la Ejecutiva Regional y al Comité Regional, el mismo día 22 de diciembre.

Posteriormente, será la Comisión de Listas Federal y la Ejecutiva Federal la que tendrá que aprobar las candidaturas del PSOE en Aragón.