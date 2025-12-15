El restaurante de Aragón que le lleva la contraria a todos y cierra en Navidad: "Llevamos 14 años así"

Ya no queda nada para el comienzo de la Navidad. La celebración del Sorteo de Lotería sirve de antesala de unos días marcados por las comidas, los recuentros familiares o la ilusión de los más pequeños de la casa. Aunque muchas personas aprovechen estos días para coger vacaciones, miles de restaurantes de toda España se preparan para una de las fechas marcadas en rojo en el calendario.

Las semanas de Navidad es sinónimo de un aumento considerable de la facturación para el sector de la hostelería. Junto a los meses de verano, la faena para muchos hosteleros, que sacrifican las comidas y cenas con sus familiares para servir la clientela, se multiplica estos días. Los últimos días de diciembre concentran el mayor volumen de cenas, encuentros y celebraciones, convirtiéndose en uno de los periodos más lucrativos del año.

Antes del comienzo de los días grandes, las reuniones entre familiares o amigos y el ambiente festivo sirven de calentamiento para los vermuts navideños o las cenas y comidas de Nochebuena y Nochevieja. Aunque pueda sonar extraño, hay un restaurante de Aragón que decide cerrar la última semana del año.

El restaurante de Alcañiz que no abre en Navidad

"Soy empresario hostelero y cierro por Navidad", comienza afirmando el propietario del bar Épsilon de Alcañiz, Ricardo Gil. El restaurante de esta localidad turolense ha confirmado que, un año más cerrará sus puertas la última semana del año para dar descanso al personal y a la propiedad. Esta decisión, que puede parecer una locura, se fundamenta en una filosofía marcada por la buena gestión en la conciliación.

Así lo ha explicado el propietario de Épsilon Alcañiz que lo explica sin rodeos en un vídeo compartido en su perfil de Instagram: "Ya empezamos con que se me ha ido la cabeza otra vez. Que dejo de ganar beneficios y obtener una cuenta de resultados de maravilla. Pues no. Nosotros cogemos y cerramos".

"Mi equipo se coge y se va a pasar la Navidad con la familia. Yo también hago lo mismo. Gracias a dios, la semana número 52 del año es un tiempo de alto número de ventas y beneficio. No abrimos desde hace 14 años y así seguiremos", explica el propietario del local. Esta decisión se fundamenta, según el dueño, en la gestión positiva basada en resultados que hacen el resto del año. "Llevamos haciendo esto 14 años y seguiremos así otros tantos", zanja.

La publicación se ha llenado de algunos comentarios alabando la decisión de Ricardo: "Si lo que dices es cierto está muy bien, yo no daría una semana, pero esos días festivos sí creo que sus empleados se lo agradecerán es de bien nacido ser agradecido".