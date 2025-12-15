Pedro Sánchez avanza que será una mujer quien sustituya a Pilar Alegría como portavoz del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que Pilar Alegría será sustituida como portavoz del Ejecutivo por una mujer, pero no ha avanzado nombre alguno y ni siquiera ha desvelado si quien ocupe ese cargo forma ya parte del Gabinete.

Sánchez se ha referido a la salida de Alegría como ministra de Educación y portavoz del Gobierno debido a que optará a la presidencia de Aragón, en una conversación informal con periodistas con motivo de la tradicional recepción a los representantes de los medios de comunicación con motivo de la Navidad.

El jefe del Ejecutivo no ha concretado cuándo se hará el relevo de Alegría para dedicarse a defender su candidatura en las elecciones de Aragón convocadas del próximo 8 de febrero.

Sánchez ya avanzó horas antes, en su comparecencia de balance del año, que no piensa hacer una remodelación de su Gobierno, en contra de lo que le ha pedido su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y en su conversación con los informadores ha asegurado que cuenta con un buen Ejecutivo.

En esa línea, ha recalcado que su preocupación no pasa por la composición del Gabinete, sino por dar un impulso a la acción del Gobierno.

Por su parte, Alegría, en otra conversación informal con los periodistas y sin desvelar tampoco ni cuándo ni por quien será relevada, se ha mostrado satisfecha de su etapa como portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, con sus aciertos y sus errores, y ha asegurado que es un honor para ella ser candidata del PSOE en su tierra, Aragón.

Tiene ahora por delante la confección de las listas electorales para los comicios que celebrará la comunidad autónoma y señala que habrá cambios, aunque descarta una revolución.