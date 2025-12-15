La sanidad privada gana peso en Aragón: crecen las derivaciones a clínicas externas y casi un 24% de los aragoneses tiene un seguro médico

La sanidad privada ha ganado presencia en Aragón en los últimos años. Lo evidencia la apertura de nuevos centros gestionados por empresas, como el recién estrenado Quirónsalud en Zaragoza, y lo avalan los datos. Según el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España del Ministerio de Sanidad, en 2011 el Salud (el sistema público de salud aragonés) no derivaba actividad hospitalaria a clínicas externas, mientras que en 2023 un 13,6% de esta atención se prestaba en centros sanitarios privados. Esta subida ha ido acompañada de un aumento de la demanda de estos servicios sanitarios, ya que, según el citado estudio, en los últimos seis años el porcentaje de aragoneses con seguro médico privado ha aumentado un 127%: mientras en 2018 entre un 8 y un 14% de aragoneses contaban con uno, en 2024 eran cerca del 24%, según el Observatorio del Sector sanitario privado.

El informe ministerial apunta que, en 2011, Aragón contaba con 20 hospitales dentro del Salud y todos ellos eran gestionados por el Gobierno de Aragón, que hasta julio de ese año estuvo liderado por Marcelino Iglesias (PSOE) y, a partir de entonces y hasta 2015, por Luisa Fernanda Rudi (PP). Con el paso de los años, la Administración comenzó a concertar la sanidad a través de acciones como, por ejemplo, las derivaciones de operaciones a la privada para aliviar las listas de espera quirúrgicas.

Así, cuatro años después (2015), un 4,8% de la asistencia hospitalaria se derivaba a la privada, lo que significa que había pacientes del sistema público que eran atendidos en centros privados sin tener que pagar por ese servicio. Según el informe, entonces había 21 hospitales públicos en Aragón.

Esta tendencia se fue consolidando con el paso de los años en Aragón y, según el estudio del Ministerio de Sanidad, el porcentaje creció hasta el 9,5% en 2019, cuando comenzó la segunda legislatura de Javier Lambán (PSOE). Los últimos datos recogidos por el documento son de 2023, cuando un 13,6% de la atención hospitalaria pública se realizaba en centros privados que tenían algún concierto o vinculación con el Salud. Es decir, que más de uno de cada diez pacientes del sistema público aragonés era derivado a clínicas privadas, siempre sin coste para ellos. Según el estudio, entonces había en Aragón 22 hospitales públicos.

Aquel año (2023), el Gobierno de Lambán llegó a su final y dio paso al de Jorge Azcón (PP), cuya legislatura está a punto de concluir. Hoy, el popular hará oficial el adelanto electoral en Aragón -el primero en la comunidad- y los aragoneses irán a las urnas el 8 de febrero. El Ejecutivo de Azcón ha mantenido la concertación de intervenciones quirúrgicas con el fin de reducir las listas de espera. De hecho, el pasado noviembre se autorizó al Departamento de Sanidad a contratar un nuevo Acuerdo Marco -el último caducó el pasado otoño y estaba prorrogado- para derivar cirugías.

Según datos de Sanidad, desde enero de 2025 hasta noviembre de este mismo año se ha operado en hospitales privados 2.127 aragoneses pertenecientes al Salud. La previsión de la consejería es que esta cifra ascienda hasta acercarse a los 2.300 aproximadamente a final de año.

El aumento de la presencia de la sanidad privada en Aragón llevó a las calles a numerosos ciudadanos en noviembre, cuando denunciaron una «privatización» del sistema sanitario público. En las últimas semanas, la gestión sanitaria privada también ha pasado a un primer plano en el ámbito nacional después de que saliera a la luz el escándalo del hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), un centro público gestionado por Ribera Salud, una compañía privada que, en Aragón, es gestora del hospital HC y tres clínicas más.

De hecho, el informe del Ministerio de Sanidad se ha dado a conocer después de que El País revelara, basándose en una grabación del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, que el directivo había ordenado realizar menos intervenciones y rechazar a pacientes que «no rentables» económicamente para aumentar las listas de espera quirúrgicas del hospital de Torrejón. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que su departamento va a limitar, por ley, la gestión privada en los hospitales públicos.

El por qué de esta directriz está en que este es un hospital público de gestión privada, por lo que para los pacientes del Sistema Nacional de Salud no tiene coste, son atendidos como en cualquier otro centro dependiente de la administración, pero sí para la empresa que lo gestiona, que debe asumir un gasto por cada intervención y prueba. Así, cuantas menos intervenciones se hacen (y más extensas son, por tanto, las listas de espera quirúrgicas), menor es el gasto en recursos materiales y humanos.

El informe no constata que haya en Aragón ningún hospital público de gestión privada. Lo que sí apunta es que, en la actualidad (2025), hay cuatro centros hospitalarios privados a los que se derivan operaciones y/o consultas, lo que el estudio describe como «concierto parcial», y otros dos a que atienden de forma puntual a pacientes del Salud. En el informe se refiere a ellos como «red de utilización pública».

En el primer grupo, el del «concierto parcial», podrían comprenderse algunas clínicas privadas de Zaragoza como el hospital Quirónsalud, Viamed Montecanal o Hernán Cortes Miraflores (HC), con los que se han concertado operaciones en ocasiones anteriores. Ejemplo de ello es lo sucedido en noviembre, cuando urólogos del Clínico operaron en Viamed Montecanal para reducir el número de pacientes que estaban a la espera de una intervención en esta especialidad.

En la misma línea, el estudio del ministerio muestra que, de 2019 a 2023, se incrementó el número de recursos privados, como camas hospitalarias o clínicas, que se ponen a disposición del sistema sanitario público aragonés para atender a los pacientes. En concreto, apunta que en hace dos años había un hospital privado más a disposición del Salud (no detalla cuál), en un reflejo de que, de un tiempo a esta parte, la sanidad privada ha ganado presencia en Aragón.