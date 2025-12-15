Saturación en las urgencias hospitalarias de Aragón: hasta cuatro días de espera para una cama y pacientes en los pasillos

La gripe, en pleno pico. Y las urgencias hospitalarias, saturadas. Este virus respiratorio es epidemia en Aragón desde el pasado mes de noviembre y, desde entonces, los casos han ido al alza y también la demanda hospitalaria. Este mismo lunes por la mañana, cerca de 18 pacientes contagiados estaban pendientes de ingreso en el hospital Royo Villanova, y otros tantos aguardaban a una cama por diferentes síntomas, decenas de ellos en los pasillos, situación que se repetía en el Miguel Servet, según indican profesionales sanitarios de ambos centros. Ante este escenario de "alta presión asistencial", según describen desde Sanidad, desde la consejería han puesto en marcha algunas medidas para reorganizar los hospitales que pasan principalmente por destinar recursos físicos y humanos a las especialidades en las que más impacto genera el virus, que son Medicina Interna y Neumología.

En concreto, en el hospital Miguel Servet de Zaragoza se ha destinado la planta 8 del edificio de Traumatología, que es un bloque quirúrgico, a ingresos de Neumología y Medicina Interna. Además, se han abierto otros espacios como una parte del hospital de Semana y de la cuarta planta del centro.

En esta misma línea, en plena epidemia de gripe se ha decidido mantener abierta la Unidad de Corta Estancia del Clínico durante los fines de semana, cuando a lo largo del año suele cerrar sábados y domingos. Desde Sanidad apuntan que se ha dotado este servicio con personal de enfermería para atender la alta demanda. Asimismo, se utilizan las habitaciones que hayan quedado libres en distintas especialidades para atender los casos de gripe que así lo requieran.

Según sostienen desde la consejería Sanidad, estas medidas reorganizativas permiten garantizar la atención adecuada a los pacientes en un contexto de elevada presión asistencial. Pero donde también se ha dejado notar esa saturación es en las urgencias hospitalarias, según indican distintos profesionales que este lunes advertían de una situación "inhumana" en el servicio.

Pasadas las 15.00 horas de este lunes, la situación que describían profesionales del hospital Miguel Servet de Zaragoza era la siguiente. En total, en las urgencias había 216 pacientes, y 65 usuarios esperaban un ingreso. El tiempo máximo de espera para conseguir una cama en planta era de 102 horas. O, lo que es lo mismo, más de cuatro días. Además, 18 personas estaban en los pasillos, varias de ellas desde este domingo, en camas, esperando a una habitación o en las salas de observación. Un escenario que la facultativa ha descrito como "alucinante".

Según ha explicado, los profesionales tratan de mantener la intimidad de los pacientes lo máximo posible, pero al estar en pasillos "es muy difícil". "Ponemos biombos o los pasamos a los boxes que puntualmente se quedas libres para realizar las tareas más incómodas, pero esto no debería ocurrir", ha denunciado para desarrollar que "las conversaciones con los pacientes dejan de ser privadas". La facultativa ha incidido en que se trata de una situación "insostenible" tanto para los pacientes como para el personal del hospital, que ve "vulnerada sistemáticamente la dignidad de los usuarios".

También este lunes por la mañana esperaban en los pasillos del hospital Royo Villanova 14 usuarios, según ha detallado una profesional de urgencias del centro a mitad de mañana, momentos después de salir de la guardia del fin de semana. En total, 36 pacientes estaban pendientes de un ingreso y el tiempo máximo de espera para ingresar en planta era de 65 horas (es decir, casi tres días).

La facultativa ha compartido que la atención a virus respiratorios ha sido notable durante el fin de semana, y entre ellos la gripe. Según ha explicado, los ingresos por este virus respiratorio se demoran porque, al menos en su experiencia, la mayor parte de los test de antígenos les han salido con un resultado negativo y luego, la PCR, positiva.

"Ha venido gente con síntomas de gripe y sin mascarilla, o familiares que venían a ver a pacientes que estaban aquí con gripe y sin mascarilla, gente preguntándonos si la gripe es contagiosa...", ha expuesto la profesional, que ha recordado la importancia de la vacunación frente al virus y de tomar medidas preventivas como es el uso de la mascarilla. Desde este lunes, cualquier usuario puede solicitar cita en su centro de salud para recibir la dosis contra este virus respiratorio, clave en un momento en el que la incidencia continúa al alza y está ya en 351,3 casos por 100.000 habitantes en Aragón, muy por encima del umbral epidémico, marcado para esta temporada en 59,6 casos.

Las pruebas de PCR también dejan algún resultado positivo en covid este fin de semana, aunque en el Royo Villanova ha sido solo uno, así como también han visto una mononucleosis. Según informaba este sábado la directora de Enfermería del Salud, María Teresa Clares, en la segunda jornada de vacunación sin cita previa muchos adultos demandaron la dosis de covid, y la cobertura de vacunación de este virus estaba en torno al 50%, "mucho más de lo esperado" según apuntó.