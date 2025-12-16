Casi el 90% de las grullas muertas por gripe aviar en España se han encontrado en la laguna de Gallocanta
El coordinador nacional del censo de grullas explica que la gripe aviar de alta patogenicidad ha causado la muerte de unas 40.000 aves en Europa occidental
España ha registrado ya la muerte de más de un millar de grullas comunes a causa de un brote de gripe aviar de alta patogenicidad (H5N1) que afecta a aves silvestres y que, en conjunto, ha causado la muerte de unas 40.000 aves en Europa occidental.
Aunque la incidencia en territorio español ha sido menor que en otros países, las muertes continúan produciéndose en algunas zonas de invernada y la evolución del virus sigue siendo incierta, ha explicado este martes a EFE el coordinador nacional del censo de grullas, José Antonio Román.
El principal foco en España se ha localizado en la laguna de Gallocanta, en la provincia de Huesca, uno de los humedales más importantes de Europa para esta especie y lugar de parada de más del 75% de las grullas migradoras durante el otoño. En este enclave se han recogido hasta la fecha 947 grullas de las 1.056 grullas muertas en toda España, ha señalado Román.
Desde mediados de octubre, la Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental (Sarga) ha realizado un seguimiento diario del humedal y ha retirado los cadáveres para su análisis o destrucción.
La mortalidad aumentó de forma progresiva desde la llegada de las primeras aves, alcanzando su punto máximo entre el 20 de octubre y el 7 de noviembre, para descender posteriormente hasta niveles casi inexistentes en la actualidad.
Además de Gallocanta, se han detectado grullas muertas tanto a lo largo de la ruta migratoria como en áreas de invernada de Navarra, Huesca, La Rioja y diversas provincias de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, entre ellas Guadalajara, Segovia, Cuenca, Toledo, Ciudad Real, Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz.
Román ha comentado que los expertos advierten de que el número real de grullas muertas por gripe aviar es mayor, ya que muchos cadáveres no llegan a localizarse por depredación o por encontrarse fuera de las zonas visibles. También, ha destacado que se está produciendo una actuación desigual de las administraciones, que en algunos territorios solo se limitan a retirar los animales cuando son avisadas por la ciudadanía.
El brote de gripe aviar tuvo su origen a finales del verano en Alemania, donde se recogieron al menos 17.500 grullas muertas en las áreas de concentración posnupcial.
Al tratarse de aves migradoras, el virus se propagó rápidamente hacia Francia, donde el impacto fue especialmente grave en el lago Der, en el noreste del país, primera gran parada de esta ruta migratoria. En territorio francés se han contabilizado hasta 17.199 grullas muertas a lo largo de todo el corredor migratorio.
La cepa de H5N1 detectada es diferente de la encontrada en aves de corral, de tal forma que ha señalado que "es importante que se sepa que no ha habido infección cruzada y que las aves silvestres no ha infectado a las domésticas", ha explicado. A día de hoy se estima que cerca del 10% de las grullas invernantes en el occidente europeo han muerto ya a causa de este virus.
