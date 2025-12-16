El abogado de Sijena se querellará contra el director del MNAC por injurias y daños al honor
El juzgado de Huesca ha dado cinco días a la institución museística para valorar las pinturas en litigio y presentar el pliego de condiciones técnicas para su traslado
El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha anunciado este martes que interpondrá una querella como presunto responsable de los delitos de injurias y daño al honor contra el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, por unas afirmaciones referidas al proceso de ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales de Sijena a Aragón.
Este letrado se refiere en concreto a unas declaraciones hechas la jornada de ayer por Serra en un encuentro con los medios de comunicación en las que cuestionaba la capacidad de quien solicitó la suspensión del reciente concierto ofrecido por Rosalía en el MNAC en previsión de posibles daños a las pinturas, sin valorar, en cambio, el riesgo derivado de "apretarlas" en 74 trozos para su traslado.
Según algunos de los medios de comunicación asistentes al encuentro, Serra aseguró: "lo que no puede ser es considerar que un concierto de Rosalía puede afectar a la pintura y apretarla en 74 trozos se puede hacer fácilmente. Quien dice esto debe ir a un médico".
Español ha explicado que en ningún momento del proceso se refirió a la posibilidad de "cortar" o de "apretar" las pinturas en trozos, y ha entendido que el director del MNAC incurre en "burla" o "descrédito" contra su persona al proponer que debería recurrir a un médico, "en clara alusión a un psiquiatra", ha añadido.
Por esta razón, ha anunciado que interpondrá por vía penal una querella por daños al honor contra Serra, a quien exigirá, ha resaltado, una "fuerte indemnización".
Valoración de las pinturas
Por otra parte, el juzgado de Huesca encargado de la ejecución de la sentencia ha emitido esta semana un decreto en el que da un plazo de 5 días al MNAC para presentar una valoración las pinturas en litigio, y otros 5 más para que presente el pliego de condiciones con las prescripciones técnicas para la licitación de los trabajos de desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas.
Asimismo, requiere a la institución museística que proceda con el cumplimiento inmediato de restitución de los pinturas profanas, cuya devolución no plantea las mismas dificultades técnicas que las religiosas de la sala capitular del Monasterio, según los expertos, o, en su defecto, exprese el motivo que lo impide.
