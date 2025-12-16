El cerdo aragonés 'pierde' 100 millones de euros más por el cierre de Japón y Filipinas por la peste porcina que por los aranceles de China

El sector porcino aragonés no atraviesa uno de sus mejores momentos. La amenaza de la peste porcina africana, con el cierre de varios mercados extranjeros de primer orden, y los recién aprobados aranceles de China, el primer mercado exterior, ponen trabas a una industria que es una referencia para la economía de Aragón. Hasta 400 millones de euros al año se pueden perder por el cierre de Japón y Filipinas, sumados a otros 300 millones por las tasas chinas. Un golpe grande, pero que podría ser mucho peor y que tanto las instituciones como el sector celebran "la colaboración" para reducir el impacto.

La regionalización de los otros grandes mercados, junto a la diversificación de los destinos, así como la negociación para que las industrias aragonesas reciban solo un arancel del 9,8% -la media europea roza el 20%- deja el sabor agridulce a administraciones y productores, conscientes de que el asunto podría ser mucho peor. Este martes, el Gobierno de Aragón, con el presidente Jorge Azcón, Mar Vaquero (Economía) y Javier Rincón (Agricultura) como representantes, han mantenido un encuentro telemático con los principales activos del sector porcino para analizar la entrada en vigor de los aranceles de China este miércoles. Y para actualizar la información sobre la peste porcina africana, que también daña a las exportaciones aragonesas.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que "el impacto en la comunidad mayor que en otras comunidades" por la influencia del sector porcino en Aragón y ha destacado "la interlocución" con el Gobierno chino. De hecho, según la también consejera de Economía, "la imagen de unidad" en la visita a la embajada ha influido en esta rebaja que en Aragón se queda en el 9,8%: "Es una fórmula de éxito, de interlocución y lealtad con el Gobierno de España y colaboración público-privada para afrontar estos desafíos".

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha destacado el papel de Litera Meat, que ha participado en la investigación antidumping del Gobierno chino, y que se queda con unos aranceles de tan solo el 4,9%. "Ojalá fuera cero, pero estos aranceles hacen más competitivo al sector a nivel europeo en un mercado que sigue siendo el más potente para nosotros", ha resumido Rincón, que ha celebrado "la capacidad de reacción" y ha calificado el final de "feliz", aunque ha insisitido en que le gustaría que no hubiera aranceles.

Sobre el impacto de la peste porcina africana en Aragón, Rincón ha llamado a "contener el foco" y ha pedido que se actualice la información sobre el tema, sobre todo para conocer el origen de la enfermedad. "Hay que estar encima para que el foco no se extienda", ha concretado el consejeor aragonés, que sí ha llamado a resolver la situación de "los contenedores en tránsito". Según cifras de Aragón Exterior, unos 100 containers que han viajado desde la comunidad autónoma: "Se tiene que aclarar, porque la carne no se prepara igual para todos los países".

Rincón ha vuelto a solicitar que se presione a Filipinas para activar "la regionalización", para "poder exportar" y es "un mercado importante para Aragón". Sí ha lamentado el consejero aragonés que "Japón nunca ha aceptado la regionalización".

El director de Arex, Javier Camo, ha señalado que "la tendencia del sector con los principales mercados era a la baja" en el último ejercicio, pero ha destacado "el crecimiento" en otros países como Italia, Alemania, Francia o Portugal. "Los mercados de Filipinas y Japón cerrados impactan mucho más que las tasas arancelarias", ha destacado Camo, que también ha solicitado aclarar el futuro próximo de los contenedores en el mar: "Hay que aclarar que la carne está en buen estado y que se puede derivar a otros mercados, como Taiwán, para reducir pérdidas".

Reuniones con China para salvar muchos productos

Los datos que maneja Arex es que los aranceles afectarán a unos 300 millones de euros de exportaciones a Chhina, con los tres principales productos vendidos al gigante asiático dentro de esta afección. Según los números de 2024, el volumen de exportaciones afectadas son el 63,12% de todo lo que Aragón vende a China cada año, pero solo un 1,79% de lo que la economía aragonesa vende en cada ejercicio al extranjero.

Las peticiones del Gobierno de Aragón y la negociación con China del Gobierno de Pedro Sánchez han servido para que trece empresas aragonesas (cinco de Grupo Jorge, dos de Cárnicas Cinco Villas y una de Pini, Costa, Fribin, International Casing Products, Tripas San Mateo y BonArea) vean reducidos sus aranceles hasta el 9,8% que se empezará a aplicar mañana.

Desde la primera reunión de urgencia con el sector, el mismo día del anuncio de los aranceles, el Gobierno de Aragón ha mantenido contacto directo con el Gobierno de España y con los representantes de China en el país. Azcón acordó con el embajador, Yao Jing, la elaboración de un informe para la embajada. Después de enviar ese informe, representantes del sector porcino y de la DGA mantuvieron un encuentro con el embajador y con el consejero del Ministerio de Comercio Chino. Según fuentes del Ejecutivo autonómico, en aquella cita, la embajada se mostró "consciente de las dificultades que las medidas antidumping suponen para Aragón y para España" y trasladó la situación al propio Gobierno chino. Las negociaciones se mantuvieron abiertas y las conversaciones, también a nivel estatal, se han sucedido hasta la confirmación de la bajada de las tasas.

Los aranceles no penalizarán ni al jamón ni a la paleta, pero sí a otros muchos productos derivados del cerdo. Desde la carne de lechón hasta la de cerdo, pasando por partes delanteras, congelados, vísceras, despojos, hígado o grasa, hasta cabezas de intestino, estómagos y otros tipos de casquería. China se caracteriza por ser un mercado que compra "todo" del cerdo. Otros países, como los mencionados Japón o Filipinas, apuestan más por la calidad (sobre todo, la panceta) que por la cantidad o el aprovechamiento del mayor número de piezas posible.