Cuenta atrás en Borja: la fábrica de chasis de Leapmotor arrancará en agosto de 2026 con 120 trabajadores

La reindustrialización de las antiguas instalaciones de Fagor Ederlan en Borja, cerradas hace seis años, ya tiene fecha y dimensión concreta. La planta que producirá los chasis para los vehículos eléctricos que la emergente marca china Leapmotor comenzará a operar en agosto de 2026 con una plantilla inicial de entre 120 y 130 trabajadores, tras completar en primavera la implantación de los medios productivos y la validación industrial de los componentes. El proyecto, de más de 40 millones de euros de inversion, está impulsado por Lieder Automotive, la empresa conjunta (joint venture) creada por Fagor Ederlan, integrada en el grupo industrial vasco Mondragón, y el fabricante chino Duoli Technology.

La sociedad, presentada oficialmente este martes en la Casa de las Conchas de este municipio zaragozano de 5.000 habitantes, suministrará la estructura del modelo Leapmotor B10, el primer vehículo eléctrico de la marca china que se fabricará en la planta de Stellantis en Figueruelas. El volumen inicial comprometido se sitúa en 40.000 vehículos el primer año, aunque la compañía prevé una rampa de crecimiento progresiva tanto en producción como en empleo, con el horizonte puesto en 2028 como año de máxima actividad.

La firma del acuerdo, realizada por Jiang Jianqiang, CEO de Duoli Technology y Jon Zuazo, CEO de Fagor Ederlan, marca el inicio de una nueva etapa de colaboración orientada a impulsar el crecimiento conjunto y ampliar la presencia global de ambas compañías. El acto contó con la presencia de Mikel Uribeetxebarria, presidente de Fagor Ederlan Group; Jon Arano, director del Negocio de Aluminio; Ernesto García, director de Mercado; Ding Yongfei, director global de Calidad de Leapmotor; Yang Yi, director de la alianza Duoli Ederlan Kunshan en China; y Eduardo Arilla, alcalde de Borja (Zaragora), quienes acompañaron a ambas firmas en este momento estratégico y reforzaron el compromiso institucional y empresarial con el proyecto.

Empleo local y rampa de crecimiento hasta 2028

La presentación de la compañía marca el inicio de la fase industrial de un proyecto que llevaba meses avanzando de forma silenciosa sobre el terreno y que devolverá la actividad a una planta cerrada desde 2019. El calendario ya está definido. El inicio del suministro está previsto para agosto de 2026, tras completar durante la primavera la implantación de medios productivos y la validación industrial de los componentes.

“Entre abril y mayo se realizará la implantación de las instalaciones y, a partir de ahí, entramos en la fase de validación con los clientes para llegar con seguridad al comienzo de la producción en agosto de 2026”, explicó Jon Zuazo, a preguntas de los medios.

Representantes de Fagor Ederlan, Duoli Technology y Leapmotor, en el acto celebrado este martes en Borja. / Jaime Galindo

Lieder Automotive suministrará el body in white —la estructura del vehículo— del Leapmotor B10. El volumen inicial comprometido se sitúa en 40.000 vehículos, aunque la compañía reconoce que el proyecto nace con vocación de crecimiento. “Hay proyectos futuros que tendremos que captar. En la medida en que el mercado acompañe, irán surgiendo oportunidades que se concretarán con el tiempo”, señaló Zuazo, que confirmó además que ya se trabaja parcialmente en componentes del modelo B05, un segundo vehículo de la gama, y confió en captar otros proyectos de Leapmotor, como los coches A10 y A05, que la marca china también tiene previsto ensamblar en Stallentis Figueruelas.

Traslado de trabajadores chinos

El proyecto permitirá reabrir las tres naves de Fagor en Borja y generar más de 170 empleos, aunque la plantilla crecerá de forma progresiva. El grueso del empleo estará ya operativo en el arranque de la producción, pero el pico se alcanzará en 2028, una vez superada la rampa industrial.

El empleo será directo y de carácter local, aunque en las primeras fases habrá presencia puntual de personal del socio chino para la transferencia de conocimiento y la formación técnica. La empresa ya ha iniciado la contratación de mandos intermedios y perfiles técnicos, y prevé intensificar el proceso entre marzo y agosto para completar la plantilla operativa.

Primer desembarco europeo de Duoli

Para Duoli Technology, Lieder Automotive supone su primera implantación industrial en Europa, un movimiento estratégico para acompañar la expansión internacional de Leapmotor y consolidar una cadena de suministro estable en el continente. Para Fagor Ederlan, el proyecto representa el acceso a nuevos clientes chinos en Europa y el relanzamiento del negocio de ensamblaje de componentes, una actividad que la cooperativa ya desarrolló en Borja durante más de dos décadas.

La alianza no parte de cero. Ambas compañías ya comparten una joint venture en Kunshan (China) dedicada a componentes de suspensión en aluminio, y ahora trasladan ese esquema de cooperación al corazón industrial del valle del Ebro.

Lieder Automotive ha presentado su candidatura al Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, dentro de la última convocatoria destinad a la cadena de valor. La resolución está aún pendiente, según apuntaron desde Fagor Ederlan, y se espera conocer entre finales de este año y comienzos de 2026.

Mientras tanto, Borja se consolida como una de las piezas clave del ecosistema que se está configurando en Aragón en torno al vehículo eléctrico, al calor del desembarco de Leapmotor en Figueruelas.