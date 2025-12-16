Esto es lo que gastan los aragoneses en loterías y otros juegos de azar

El sector de los juegos de azar en Aragón está ganando posiciones tras la significativa caída en ingresos que vivió en la pandemia. Así, en cada ejercicio las empresas aumentan su recaudación. Los últimos datos del Consejo Empresarial del Juego (CeJuego) en la comunidad, el juego real, que hace referencia a la diferencia entre las cantidades jugadas y los premios, fue de 319 millones de euros, lo que supone el 2,7% del juego total en España.

La comunidad, en cifras que hacen referencia al 2024, los productos relacionados con las loterías públicas del estado ocupan principalmente el mercado (116 millones de euros), seguidos de las máquinas tipo B en hostelería, esto es, las tragaperrras (79 millones de euros) y con un notable remonte el juego en línea (39 millones). Estas últimas modalidades son de las que más preocupan a entidades como la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) al entender que su regulación es tremendamente compleja por encontrarse en espacios públicos o en ámbitos de muy difícil control. Además, denuncian que el sector de las apuestas "suele maquillar los datos públicos y presentar estudios con cifras irreales o sesgadas" para justificar su actividad, por lo que ponen en duda el impacto en términos de empleo e impuestos que quieren atribuir a la actividad.

Además de la actividad empresarial, el sector de las apuestas se traduce en importantes ingresos para las arcas autonómicas. De este modo, la recaudación fiscal en la comunidad se sitúa en los 31,5 millones de euros, de los cuales 22,3 millones provienen de las máquinas que se encuentran en bares y restaurantes. En este momento, según los registros oficiales, se pueden encontrar 6.333 máquinas en los diferentes establecimientos hosteleros de la comunidad tras un ligero repunte del 2% en los últimos tres años.

La lotería nacional, con especial incidencia en la navideña, supuso el pasado año un gasto de 70,1 millones de euros, un total que supone un elevado 24,68% del gasto en esta modalidad de azar. La primitiva está cercana, con un 15,3%, frente a otras opciones que despiertan un interés más limitado como los cupones de la Once, que son el 4% del total.

Los datos presentados por la patronal del juego muestran que el juego en Aragón se caracteriza por un claro predominio de las apuestas presenciales privadas, especialmente el asociado a las máquinas recreativas, que constituyen el principal motor económico del sector en la comunidad. Esta modalidad en sí misma concentra la mayor parte de las cantidades jugadas y de los ingresos netos, muy por encima del resto de opciones de juego y va al alza desde 2019. En el último año ha supuesto unos ingresos de 81,9 millones de euros, suponiendo el 28,8% del total del juego. Las diferentes modalidades de lotería sumadas implican el 40%.

Otras modalidades presenciales, como el bingo, los casinos y las apuestas deportivas, tienen un peso menor pero relevante y mantienen una presencia estable en el conjunto del mercado autonómico, aunque se marca un retroceso en el número total de locales. El número de establecimientos con zonas de apuestas se situó a 31 de diciembre de 2024 en 139, de los cuales, 120 eran salones de juego, once bingos, siete locales de apuestas y un casino.

El informe de la patronal de los juegos de azar no aporta cifras aragonesas asociadas a las apuestas online por ser de competencia estatal (una actividad que se ha disparado un 20% según las cifras del Ministerio de Consumo). Desde Azajer insisten en que es necesario promover una visión crítica del sector "para hablar con veracidad y proteger a la población del peligro que pueden provocar las apuestas".

De hecho, con la presentación de este estudio la patronal del juego busca "reivindicar que el juego es una actividad normal, natural y profundamente arraigada en la cultura humana" y han destacado que el sector "continuará esforzándose por ofrecer una actividad de ocio y de entretenimiento a todos los ciudadanos, de manera responsable y segura".

El informe, elaborado por el doctor en Sociología José Antonio Gómez Yáñez, muestra que el 85% de la población española entre 18 y 75 años juega. Este dato confirma el hecho de que jugar es una actividad común, integrada en la tradición social española. Sobre el perfil del jugador, afirman que el más habitual es el varón con buena estabilidad económica. En cambio, el autor del documento considera que se observa que juegan menos los hogares con dificultades económicas y que el grupo de edad con menor tasa de juego son los jóvenes de entre 18 y 25 años, "contrariamente a lo que se suele presuponer".