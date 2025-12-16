Huesca estrenará el grado universitario de Farmacia en el curso 2027-2028 con 50 plazas

La Universidad de Zaragoza implantará el grado de Farmacia en Huesca, en la Escuela Politécnica Superior, en el curso 2027-2028 con 50 plazas para alumnos de nuevo ingreso. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hecho este anuncio en Huesca, junto a la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez; y la alcaldesa, Lorena Orduna, donde ha resaltado que con este implantación el ejecutivo da respuesta a una reivindicación "histórica" de la universidad pública de Aragón, que no tenía este grado en su oferta académica, y satisface una demanda de la capital oscense, que reclamaba dicha titulación desde hace tiempo.

La implantación del Grado de Farmacia, para lo que se creará una comisión de trabajo en la Universidad de Zaragoza en las próximas semanas para iniciar el proceso administrativo, reforzará la oferta de campus de Huesca, que ya cuenta con 3.000 alumnos y con 11 grados.

Azcón ha destacado que uno de los empeños de su Gobierno durante esta legislatura ha sido impulsar nuevas titulaciones y ampliar las plazas de nuevo ingreso en los grados con más demanda entre los estudiantes. Desde el Ejecutivo autonómico han recordado que estos dos últimos cursos se han creado 257 plazas solo en la Universidad de Zaragoza, destacando 100 nuevas plazas en Ingeniería Informática, 60 en Ingeniería Biomédica, 40 en Matemáticas o 20 en Medicina.

Además, los alumnos que comenzaron el Grado de Medicina en el curso 2024/2025 podrán completarlo íntegramente sin salir de Huesca, en la Antigua Residencia de Niños, que sigue con sus obras de adecuación para ofrecer unas instalaciones punteras y de vanguardia a los estudiantes.

El presidente ha apunado además que el Gobierno de Aragón trabaja en la implantación del Grado de Medicina en Teruel, lo que ayudará a paliar la falta de médicos y, del mismo modo que la titulación de Farmacia en Huesca, "favorecerá la vertebración del territorio". La rectora de la Universidad de Zaragoza, por su parte, ha calificado de "histórico" este día.