La industria y la construcción empujan la economía en Aragón: el PIB sigue al alza en el tercer trimestre

Según las estimaciones avance realizadas por el IAEST (Instituto Aragonés de Estadística) a partir de los datos avance de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), en el tercer trimestre del año el Producto Interior Bruto aragonés registró un crecimiento del 2,8% respecto al mismo trimestre del año anterior, dato inferior en cinco décimas al dato anotado en el segundo trimestre de 2025 (3,3%). Esta tasa de crecimiento interanual es idéntica a la registrada por la media de España (2,8%), y se sitúa un punto y cuatro décimas por encima del dato alcanzado por el conjunto de países de la eurozona (1,4%).

En términos intertrimestrales, la variación del PIB regional en el tercer trimestre de 2025 fue del 0,4%, tasa inferior en cuatro décimas a la registrada en el trimestre precedente (0,8%). La cifra es dos décimas inferior a la variación experimentada por el conjunto de España (0,6%), pero se sitúa dos décimas por encima del registro promedio alcanzado por la eurozona (0,2%).

Desde el punto de vista de la demanda, la evolución anual seguida por la economía aragonesa durante el tercer trimestre de 2025 se explica por el favorable comportamiento de la demanda interna. Así, el gasto en consumo privado final de ISFLSH y hogares aragoneses crece un 3,7% respecto al mismo trimestre de 2024. Esta tasa se sitúa nueve décimas por encima de la registrada por el conjunto nacional (2,8%).

Por su parte, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas aragonesas aumenta un 2,5% anual, frente al aumento del 1,3% anotado por la media nacional. Respecto a la formación bruta de capital, la inversión autonómica en bienes de equipo registra una destacada tasa de variación positiva del 13,5% frente al menor crecimiento relativo del 11,0% experimentada por el promedio del país. Finalmente, la inversión regional en construcción presenta un aumento interanual del 11,0%, a comparar con el dato menos positivo experimentado por la media de España durante el período (6,4%).

Con los datos disponibles en materia de sector exterior, las exportaciones aragonesas de bienes y servicios aumentaron un 1,1% respecto al tercer trimestre de 2024, ligeramente por debajo de la mayor tasa de variación positiva anual que registra el conjunto nacional (3,2%). Por otro lado, las importaciones autonómicas de bienes y servicios se incrementan un notable 23,0% respecto al mismo trimestre del año anterior, a comparar con el crecimiento relativo inferior del 6,1% interanual obtenido por la media de España.

Desde la óptica de la oferta, en el tercer trimestre del 2025 todos los sectores productivos de la economía aragonesa registraron una evolución positiva, excepto el sector primario.

El sector de la construcción lidera el crecimiento de la oferta en la comunidad autónoma durante el tercer trimestre del año, y su valor añadido bruto experimenta un incremento del 6,3%, dos décimas porcentuales por encima del registro anotado por el promedio nacional (6,1%).

En segundo lugar, el valor añadido bruto de la industria manufacturera regional crece un 3,9% anual, dato un punto porcentual superior al anotado por el conjunto de España (2,9%).

Por su parte, el sector servicios de mercado presenta un incremento del 3,1% en la evolución de su valor añadido bruto durante el tercer trimestre del ejercicio, tasa una décima por debajo de la registrada por la media del país (3,2%). La principal rama de comercio, transporte y hostelería se incrementa en Aragón el 4,1% anual durante el tercer trimestre de 2025, aumento por debajo del experimentado por el conjunto nacional (5,0%).

Finalmente, el sector primario que engloba las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, presenta una tasa de variación negativa de su valor añadido bruto respecto al mismo trimestre de 2024 (-2,8%), dato seis décimas porcentuales inferior al registro alcanzado por la media del país (-2,2%).