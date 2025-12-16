José Luis Soro (CHA) deja la política: "No tenía ningún sentido comprometerme para otros cuatro años"
El exconsejero del Gobierno de Aragón no se presentará a las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero
Aragón celebrará una histórica cita con las urnas el próximo 8 de febrero, los primeros comicios anticipados de su historia. Una jornada electoral en la que los aragoneses ya no encontrarán algunos nombres clave en la política autonómica de la última década. Algunos ya se conocían, como Álvaro Sanz (IU), quien dio un paso al lado hace unas semanas, mientras que otros, como José Luis Soro (CHA) acaban de confirmar lo que era un secreto a voces.
"Es algo que he decidido con absoluta naturalidad. Simplemente, se ha cumplido mi ciclo político", afirma Soro a este diario. Una decisión que tenía tomada "desde hace tiempo". "No tenía ningún sentido comprometerme para otros cuatro años. Lo que pasa es que se ha precipitado la legislatura", explica quien fuera el primer consejero autonómico de la historia de la formación aragonesista. Lo fue hasta en dos ocasiones, ambas con Javier Lambán y ambas en la cartera de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, desde donde impulsó proyectos como la resignificación de la histórica estación del Canfranc o el Plan Extraordinario de Carreteras que ahora ejecuta el Gobierno de Jorge Azcón.
Pepe Soro, como es conocido tanto por amigos como por adversarios políticos, destacó especialmente gracias a su capacidad de oratoria, siendo reconocido por el hemiciclo aragonés como uno de sus mejores portavoces parlamentarios, cargo que ha ostentado en CHA hasta el pasado jueves, cuando se celebró el último pleno previo a la disolución de las Cortes de Aragón y el inmediatamente posterior adelanto electoral.
A nivel orgánico, Soro fue presidente de CHA entre 2012 y 2020, cuando fue relevado por Joaquín Palacín. Ese año, dejó sus cargos en el Consello de la formación, aunque siguió (y sigue) formando parte del Comité Nazional, además de repetir como candidato en los comicios de 2023, en los que la izquierda aragonesista obtuvo tres diputados. "A partir de ahora, menos para cargos públicos, estoy a disposición de CHA para lo que necesiten, porque voy a seguir viviendo la política y siendo militante del partido", concluye.
Ahora, Chunta deberá seguir afrontando su proceso de primarias para determinar quién será el candidato a las elecciones del 8F y si va, o no, en coalición con otras fuerzas del espectro situado a la izquierda del PSOE. Los nombres que están en la terna son el actual diputado nacional, Jorge Pueyo, y la secretaria general del partido, Isabel Lasobras. En ese sentido, esta semana se antoja decisiva, con un comité extraordinario convocado para el domingo y un proceso de candidaturas que empezaría a partir del próximo lunes y sería excepcional, ya que antes de Reyes las listas deben estar entregadas en el juzgado.
