Leapmotor fabricará cuatro modelos en Stellantis Figueruelas

La fábrica automovilística Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) producirá hasta cuatro modelos eléctricos de la marca china Leapmotor, que ha elegido esta ubicación como base industrial para consolidarse y expandirse en el mercado europeo. Además de los SUV eléctricos B!0 y B05, también tiene previsto ensamblar en esta factoría los A10 y A05.

El desembarco de la compañía asiática en la planta aragonesa comenzará en el cuarto trimestre del 2026, con la fabricación de los primeros vehículos. El volumen de producción previsto para el primer año ronda las 40.000 unidades, una cifra que se prevé duplicar en un corto plazo de tiempo.

Así lo ha anunciado este martes Ding Yongfei, director global de Calidad de Leapmotor, en la presentación oficial en Borja (Zaragoza) de la nueva empresa Lieder Automotive, la joint venture creada por Fagor Ederlan (Corporación Mondrágon) y el grupo chino Duoli Tecnology. Esta alianza ha sido creada para poner en marcha en esta localidad una fábrica de chasis para los vehículos que la marca asiática ensamblará en Stellantis Figueruelas.

El Leapmotor A10 y el Leapmotor A05 son dos nuevos modelos eléctricos de la marca china Leapmotor, integrados en su gama de acceso y concebidos para el mercado global bajo el paraguas industrial y comercial de Stellantis. El A10 es un SUV urbano compacto, orientado al segmento B, que busca combinar precio contenido, tamaño adecuado para ciudad y un alto nivel de digitalización y ayudas a la conducción; mientras que el A05 es un turismo hatchback eléctrico, más bajo y aún más enfocado a la movilidad urbana y metropolitana, pensado como alternativa asequible a los utilitarios eléctricos que se están abriendo paso en Europa. Ambos modelos forman parte de la estrategia de Leapmotor para democratizar el coche eléctrico y reforzar su implantación internacional, con especial atención al mercado europeo.