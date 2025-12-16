Litera Meat contará durante cinco años con los aranceles más bajos de España y Europa para exportar porcino a China

Litera Meat sale reforzada del proceso antidumping iniciado por la República Popular China sobre las importaciones de porcino procedentes de la Unión Europea. Tras la resolución definitiva, la compañía cárnica, con sede en Binéfar (Huesca), contará durante los próximos cinco años con un arancel del 4,9%, el más bajo aplicado actualmente a empresas españolas y europeas del sector, un porcentaje muy inferior a las empresas que le siguen, que cuentan con un 9,8%, 18,6% o un 19,8%.

Este resultado supone una mejora significativa respecto a la situación provisional comunicada en septiembre, cuando Litera Meat ya obtuvo un arancel del 15,6%, 4,4 puntos por debajo del 20% aplicado al resto de compañías españolas y muy alejado del gravamen impuesto a otras firmas europeas seleccionadas. Desde la compañía destacan que “esta resolución definitiva es muy positiva para reforzar las relaciones comerciales con China e incrementar las ventas en el país, especialmente en un contexto internacional marcado por restricciones y cierres de mercados estratégicos”.

La empresa subraya también el compromiso de su equipo de trabajo y el papel que ha desempeñado durante todo el proceso de investigación, en el que ha colaborado de forma activa y responsable con las autoridades, ejerciendo un papel considerado “crucial y determinante” para el conjunto del sector porcino español. Este enfoque ha sido clave para lograr un resultado que no solo beneficia a la compañía, sino que refuerza la imagen del sector cárnico español en el exterior.

De cara a los próximos ejercicios, Litera Meat confía en que esta situación contribuya a impulsar su actividad exportadora y su crecimiento empresarial, con previsiones positivas tanto en facturación como en volumen de sacrificios para 2026, consolidando su proyecto y su compromiso con el desarrollo económico y el empleo en Aragón.