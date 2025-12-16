El matadero de Ejea de los Caballeros capta 1,7 millones del último Perte e instalará en 2026 un molino de 118 metros

El matadero de cerdos de Ejea de los Caballeros, Cárnicas Cinco Villas (perteneciente al grupo catalán Vall Companys), acaba de recibir un gran impulso a sus planes energéticos gracias al último Perte Agro. Gestionado por el Ministerio de Industria, la planta acaba de confirmar la captación de 1,7 millones de euros que servirán para financiar uno de sus grandes proyectos, la instalación de un molino cerca de sus naves, en el polígono Valdeferrín, de 118 metros y con 5,9 megavatios de potencia destinados íntegramente al autoconsumo eléctrico. Una ayuda que, además, llega en un momento de incertidumbre para el sector porcino debido a la peste africana detectada en varios jabalís de la provincia de Barcelona.

En estos momentos, la iniciativa que implicaría incorporar el primer aerogenerador propio para la industria cárnica en Ejea, una de las más modernas del país y motor económico de la comarca de las Cinco Villas, se encuentra en tramitación ambiental. La idea de Vall Companys a este respecto es obtener el visto bueno en las próximas semanas y que a finales de 2026 el molino ya funcione como fuente de abastecimiento para el matadero, donde se sacrifican más de 14.000 cerdos al día.

Según los cálculos de la compañía, permitirá evitar la emisión de unas 124.800 toneladas de CO2 anuales, un volumen equivalente al que generan más de unos 60.000 coches durante ese mismo período. Se trata de una turbina de última generación, diseñada para optimizar la producción energética incluso con vientos moderados y con un rendimiento probado en entornos industriales y rurales. La altura del buje será de 118 metros y la longitud de las palas de 79,7 metros, con lo que el diámetro del rotor alcanzará los 163 metros.

Además del compromiso ambiental que supone el proyecto, el disponer de una fuente propia y estable de energía eólica disminuye la dependencia de la empresa a la volatilidad del mercado eléctrico, por lo que en caso de una hipotética crisis global energética, la planta de Vall Companys en Ejea de los Caballeros mantendría su capacidad productiva.

300.000 euros en Binéfar

Pero este Perte Agro no solo se quedará en las Cinco Villas, ya que el matadero de Litera Meat, en Binéfar, también ha captado 300.000 euros de dichos fondos gestionados por Industria. En total, son cerca de 25 millones de euros en subvenciones, que van a parar a diez comunidades autónomas en la que ha sido la segunda convocatoria de este perte.

Entre las empresas adjudicatarias, además de las dos plantas aragonesas, destacan La Rentilla, en Montilla (Córdoba), con 2,7 millones de euros; Danone, en Aldaia (Valencia), que ha obtenido 2,5 millones de euros; Panadería Milagros Díaz, de Illescas (Toledo), con 2,3 millones de euros; Destilerías Manchegas, en La Roda (Albacete), con 2,1 millones de euros; Urzante, en Tudela (Navarra), con 2 millones de euros; y La Charcutería Alemana, de Barcelona, con 1,1 millones de euros.

Los proyectos varían desde la implantación de fuentes de energía sostenibles, a modernización de líneas de producción, pasando por renovación de la eficiencia en la fabricación de productos agroalimentarios. La primera convocatoria del Perte adjudicó 182 millones de euros a 286 proyectos y esta segunda entrega, con los nuevos anuncios, roza los 98 millones de euros en hasta 198 iniciativas.