Pilar Alegría se despide como ministra para hacer campaña en Aragón: "Inicio mi camino más emocionante, vuelvo a mi casa”

Ya está confirmado el trámite. La todavía ministra de Educación y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, dejará este martes el Gobierno de Pedro Sánchez después de cuatro años y medio en el núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez. La socialista abandona el Consejo de Ministros para liderar a los socialistas en los comicios aragoneses del próximo 8 de febrero.

Una acción a la que estaba obligada, si quería ser la cabeza de lista del PSOE y ser la máxima rival del popular Jorge Azcón para la presidencia de Aragón. Alegría ha comunicado en sus redes sociales una acción que se hará oficial en el Consejo de Ministros que se celebra este martes.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", ha resumido Alegría sobre su etapa en el Gobierno, del que también ha sido portavoz. Un papel de responsabilidad total en el Ejecutivo de Sánchez, del que ha sido uno de los rostros más visibles en los últimos años del mandato.

"He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón", destaca Alegría en su comunicado. Unas palabras muy similares a las pronunciadas el pasado diciembre de 2024, cuando inició su andadura para liderar el PSOE Aragón. Lo ratificó unos meses después, en marzo, con la celebración del Congreso socialista que definía a su Ejecutiva y cambiaba la página de los socialistas de la comunidad, alienados ya con Ferraz y con el liderazgo de Pedro Sánchez, después de años enfrentados a la dirección nacional bajo la batuta de Javier Lambán.