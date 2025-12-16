Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Urnas en AragónNuevo AldiPaulino quirófanoAmaralInvestigación ForestaliaSaturación urgencias
instagramlinkedin

Pilar Alegría se despide como ministra para hacer campaña en Aragón: "Inicio mi camino más emocionante, vuelvo a mi casa”

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España deja hoy sus cargos en el Consejo de Ministros para centrarse en la precampaña y en la campaña electoral de la cita con las urnas del 8 de febrero

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Complejo de la Moncloa, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid. / Gabriel Luengas - Europa Press

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

Ya está confirmado el trámite. La todavía ministra de Educación y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, dejará este martes el Gobierno de Pedro Sánchez después de cuatro años y medio en el núcleo duro del Gobierno de Pedro Sánchez. La socialista abandona el Consejo de Ministros para liderar a los socialistas en los comicios aragoneses del próximo 8 de febrero.

Una acción a la que estaba obligada, si quería ser la cabeza de lista del PSOE y ser la máxima rival del popular Jorge Azcón para la presidencia de Aragón. Alegría ha comunicado en sus redes sociales una acción que se hará oficial en el Consejo de Ministros que se celebra este martes.

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", ha resumido Alegría sobre su etapa en el Gobierno, del que también ha sido portavoz. Un papel de responsabilidad total en el Ejecutivo de Sánchez, del que ha sido uno de los rostros más visibles en los últimos años del mandato.

"He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón", destaca Alegría en su comunicado. Unas palabras muy similares a las pronunciadas el pasado diciembre de 2024, cuando inició su andadura para liderar el PSOE Aragón. Lo ratificó unos meses después, en marzo, con la celebración del Congreso socialista que definía a su Ejecutiva y cambiaba la página de los socialistas de la comunidad, alienados ya con Ferraz y con el liderazgo de Pedro Sánchez, después de años enfrentados a la dirección nacional bajo la batuta de Javier Lambán.

TEMAS

  1. La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
  2. La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
  3. El cubrimiento del Huerva en Constitución: sus 'tesoros' ocultos y su vínculo con el Parque Grande y las 'casas baratas' que acabaron siendo de lujo
  4. El restaurante de Zaragoza que ha logrado vender 450 pollos asados en una semana: 'El mejor sabor de la ciudad
  5. Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos
  6. Así serán los ocho parques que jalonarán la nueva ribera del río Huerva de Zaragoza
  7. La nueva iluminación de la Torre del Agua de Zaragoza se complica aún más: 'Vamos a llegar hasta el final, estamos dispuestos a ir a los tribunales
  8. Radiografía del adelanto electoral: ¿Qué se juegan los partidos con las elecciones en Aragón?

Casi el 90% de las grullas muertas por gripe aviar en España se han encontrado en la laguna de Gallocanta

Casi el 90% de las grullas muertas por gripe aviar en España se han encontrado en la laguna de Gallocanta

El abogado de Sijena se querellará contra el director del MNAC por injurias y daños al honor

El abogado de Sijena se querellará contra el director del MNAC por injurias y daños al honor

Pilar Alegría se despide como ministra para hacer campaña en Aragón: "Inicio mi camino más emocionante, vuelvo a mi casa”

Pilar Alegría se despide como ministra para hacer campaña en Aragón: "Inicio mi camino más emocionante, vuelvo a mi casa”

Muere el joven de 22 años arrollado por un tren en la estación de Casetas

Muere el joven de 22 años arrollado por un tren en la estación de Casetas

El pequeño pueblo de Zaragoza donde el Gordo dejó un pellizco de 1,5 millones de euros en 2024

El pequeño pueblo de Zaragoza donde el Gordo dejó un pellizco de 1,5 millones de euros en 2024

El dueño de un restaurante de Zaragoza sobre las reservas fantasma: "Con 10 euros de señal también se pierde dinero"

Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026

Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026

Condenada por falsificar un contrato de alquiler para cobrar una ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza

Condenada por falsificar un contrato de alquiler para cobrar una ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza
Tracking Pixel Contents