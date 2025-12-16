Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones anticipadas de Aragón al no tener rival en las primarias

La precandidatura de la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha sido la única registrada en la sede de Conde Aranda en el breve plazo abierto en las primaras exprés del partido de cara a las elecciones autonómicas adelantadas para el 8 de febrero de 2026.

Fuentes del partido han confirmado que solo se ha registrado una precandidatura hasta las 18 horas, el plazo abierto ayer por la Ejecutiva Regional, en un calendario de primarias exprés que pretende poner al partido a punto para la cita electoral adelantada. Así, Alegría será proclamada candidata electoral del PSOE este sábado y volverá a medirse en las urnas al popular Jorge Azcón, como ya hiciera en las elecciones municipales de 2019 para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entonces, la candidata socialista ganó las elecciones municipales pero no consiguió gobernar. Jorge Azcón pactó con el Ciudadanos de Sara Fernández y le arrebató la alcaldía a Alegría, que pasó apenas unos meses como líder de la oposición antes de ser nombrada delegada del Gobierno de España en Aragón, en el primer paso de una carrera en ascenso hacia la política nacional, de la que se ha despedido este martes poniendo fin a su etapa como ministra y portavoz.

Con la candidatura de Pilar Alegría, los socialistas lanzan el proceso de primarias en el que finalmente no habrá debate, y pasan una pantalla más en la preparación del adelanto electoral. Según sus propios plazos, la candidata será proclamada este sábado. Y el lunes 22 de diciembre, el partido tiene previsto aprobar sus listas electorales.