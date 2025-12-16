El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize

La educación aragonesa está de enhorabuena. Cristian Ruiz, profesor del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, ha sido nombrado oficialmente como uno de los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026. Este reconocimiento, otorgado por la Varkey Foundation en colaboración con la Unesco, es conocido popularmente como el "Premio Nobel de la Educación" y busca celebrar a los docentes más excepcionales del planeta.

La selección de Ruiz supone un hito histórico para la comunidad educativa de la región. Entrar en el Top 50 mundial implica haber superado un riguroso proceso de selección donde se evalúan miles de candidaturas procedentes de todos los rincones del globo. El jurado ha valorado no solo la excelencia académica de Cristian Ruiz, sino su capacidad para aplicar prácticas innovadoras en el aula, fomentar la ciudadanía global y generar un impacto tangible y positivo en la vida de sus estudiantes y su entorno.

Un reconocimiento a la innovación educativa

El Global Teacher Prize, dotado con un millón de dólares para el ganador final, tiene como objetivo elevar el estatus de la profesión docente. La inclusión de un profesor del Colegio Juan de Lanuza en esta lista exclusiva valida el modelo educativo del centro, enfocado en formar a ciudadanos completos ("well-rounded citizens") a través de los pilares del Ser, Saber y Crear.

Pilar Fernández, directora del Colegio Juan de Lanuza, ha valorado la noticia: "Tener a Cristian entre los 50 mejores maestros del mundo no es solo un orgullo para nuestro colegio, sino para toda Zaragoza y Aragón. Este nombramiento confirma que desde nuestras aulas se está liderando la innovación pedagógica a nivel internacional. Es un reconocimiento a su talento, pero también a la pasión con la que todo nuestro equipo trabaja cada día".

Sobre el Global Teacher Prize

La Varkey Foundation estableció este premio para reconocer la importancia vital que los maestros desempeñan en la sociedad. Al descubrir miles de historias de héroes cotidianos que transforman la vida de los jóvenes, el premio busca inspirar a millones de docentes y estudiantes en todo el mundo.

Con esta nominación, Cristian Ruiz se une a la élite de la docencia mundial, llevando el nombre de Zaragoza a la primera línea del debate educativo global. En las próximas semanas se darán a conocer los siguientes pasos del certamen, pero el logro de situarse entre los 50 finalistas ya es una victoria para la educación española.