Pueyo exige una "moratoria" para todos los proyectos de renovables de Forestalia

El diputado de Chunta Aragonesista por Zaragoza, Jorge Pueyo, ha marcado distancias con la gestión del Gobierno de España al que apoyan y ha pedido explicaciones sobre los proyectos de energías renovables impulsados por Forestalia que están en entredicho por parte de la investigación de la UCO. Así, el diputado aragonés le ha exigido al Gobierno una "moratoria" a todos los proyectos de renovables de esta empresa y ha pedido "llegar hasta el final" de la investigación "con transparencia" para que caiga "todo el peso de la ley" si se han cometido delitos.

Pueyo ha lamentado que llevan más de un año preguntando al Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Sara Aagesen, qué está pasando con proyectos como Forestalia o el clúster del Maestrazgo, quién firmó los permisos en el misniterio, y ha criticado la falta de transparencia en esta materia.

Así, ha anunciado que ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que actúe con "máxima transparencia" sobre los contratos bajo sospecha con Forestalia y que se revisen todos los procedimientos administrativos con esta empresa, para detectar o descartar irregularidades, de las que la Audiencia Nacional indaga en su investigación sobre presunta corrupción de la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso adscrito a Sumar ha advertido de que su paciencia con el Gobierno, salpicado por presuntos casos de corrupción y machismo, "ha llegado a su fin" y ha avisado de que le retirará definitivamente su apoyo si se demuestran irregularidades en torno a empresas del grupo Forestalia.

En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado ha tachado de "cobarde", "lamentable" y "decepcionante" el balance del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha afeado que no hablara con mayor claridad de las supuestas irregularidades y denuncias de violencia machista en las filas del PSOE.

Ha insistido en que la paciencia con este Gobierno está "absolutamente agotada" y que en próximos días la CHA se reunirá para decidir la relación que mantiene con el Ejecutivo ante esta crisis, dejando abierta la opción de la ruptura total si no asumen responsabilidades ni aplica transparencia ante los escándalos. No es la primera vez que el diputado aragonés lanza un ultimátum al Gobierno de Sánchez, aunque por ahora, ha mantenido su apoyo.

Respecto a los contratos de Forestalia, Pueyo ha pedido que se aclare quién firmaba las evaluaciones de impacto ambiental de sus proyestos. "Personal del ministerio denuncia que la mayoría de evaluaciones de impacto ambiental se habría desarrollado no por personal funcionarial, sino de Tragsa. Esto, si se llega a confirmar, sería una gravísima irregularidad. Personal externo puede agilizar el papeleo, pero no suplantar al funcionariado del Miteco", ha denunciado Pueyo. Y más allá de ello, ha asegurado que "si no fue Tragsa quien los elaboró sino los propios interesados, estaríamos hablando de autoservicio y, por tanto, de una presunta corrupción y prevaricación".

Pueyo no desvela su futuro

Por otro lado, el diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha asegurado este martes en Madrid que serán las primarias que celebrará la formación las que decidirán al candidato para las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero, sin desvelar si se presentará o no.

Con respecto a la participación de CHA en una posible coalición de izquierdas en la comunidad, Pueyo ha dejado la decisión en manos de quien tiene ese poder de decisión, la dirección del partido.

Por primera vez, las tres formaciones a la izquierda verbalizan la posibilidad de concurrir juntos a unas elecciones autonómicas, o al menos, intentarlo.