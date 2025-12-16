La trayectoria de la primera ministra aragonesa: luces y sombras de Pilar Alegría en el Gobierno de Sánchez

Pilar Alegría se despide este martes de su etapa como ministra en el Gobierno de España. La zaragozana (La Zaida, 1977) ha sido la primera aragonesa en ostentar una cartera ministerial y lo ha hecho en dos Ejecutivos distintos, ambos liderados por Pedro Sánchez. Desde julio de 2021, cuando dio el salto a la política nacional, en apenas cuatro años y medio Alegría ha asumido el liderazgo de dos ministerios, la portavocía de la Ejecutiva federal del PSOE y la portavocía del Gobierno de España.

Alegría ha sido la política aragonesa que ha ostentado un mayor peso en la política nacional, junto a la popular Luisa Fernanda Rudi (que fuera presidenta del Congreso de los Diputados) y el también socialista Juan Alberto Belloch (ministro en la etapa de Felipe González), que también recaló en la política aragonesa, pero a nivel autonómico, después de pasar por el Consejo de Ministros.

Desde el principio se ha considerado a Alegría como parte del núcleo duro del presidente del Gobierno, para bien y para mal, y en los últimos tiempos la recta final de su etapa como portavoz está marcada por esa foto en una comida con el ya expulsado Francisco Salazar, denunciado por presunto acoso sexual a compañeras del partido.

En una trayectoria política de altos vuelos, Alegría ha vivido tanto luces, como sombras. Ha elevado la inversión en Formación Profesional a las cotas más altas, bajo su mandato se ha conseguido reducir el abandono escolar, pero también está en entredicho su labor más pegada al partido, y su cercana relación con quien fuera Secretario de Organización, Santos Cerdán, en medio del escándalo de corrupción de las presuntas mordidas a cambio de la concesión de obras públicas.

Alegría promete como ministra de Educación ante el rey Felipe VI, el 12 de julio de 2021, todavía en plena pandemia de covid. / Ballesteros

Ministra de Educación, en plena pandemia, en julio de 2021

Pilar Alegría dio el salto a la política nacional en julio de 2021, cuando recibió la llamada de Pedro Sánchez para asumir la cartera de Educación de manos de la entonces ministra Isabel Celáa. En ese momento, Alegría era la delegada del Gobierno de España en Aragón, después de haber dejado la portavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza apenas medio año después de ganar las elecciones -pero no conseguir gobernar- en mayo de 2019.

Portavoz de Ferraz, en julio de 2022

Un año después de recalar en Madrid, Sánchez inicia el camino de la identificación del Gobierno con el partido, la fusión de equipos y de rostros visibles. Así, Alegría añade a su cartera de Educación la portavocía de Ferraz, sumando peso interno en un partido que se daba la espalda con la federación aragonesa liderada por Javier Lambán.

Ministra de Educación, FP y Deportes, y portavoz, en noviembre de 2023

Alegría se ha ido manteniendo en los puestos de confianza de Sánchez a pesar de la salida de ministros y ministras en las distintas etapas del Ejecutivo central. Una vez celebradas las elecciones generales de julio de 2023, Alegría repitió como ministra de Educación pero sumó nuevas responsabilidades a su cargo. Tomó de manos de la ministra Isabel Rodríguez la cartera de Deportes y la portavocía de Gobierno, una responsabilidad que ha ejercido hasta este martes.

Como responsable de Deportes pudo celebrar al lado de su rival político, Jorge Azcón, la llegada del Mundial de Fútbol 2030 a Zaragoza como sede.

Alegría sorprendió reuniendo a decenas de socialistas cuando anunció que se presentaría a liderar el partido, tomando el relevo de Lambán. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El primer paso para liderar el PSOE Aragón, desde La Zaida

Con Javier Lambán ya en retirada, y el partido en la oposición en Aragón tras las elecciones de 2023, Pilar Alegría confirmó en su pueblo, La Zaida, que quería dar el paso de ser la secretaria general del PSOE Aragón. Un paso que generaba tensiones y escepticismo entre el lambanismo en toda la comunidad, pero que se fue abriendo paso y sumando apoyos en las semanas que siguieron, dándole la vuelta al partido como a un calcetín.

Alegría presentó su precandidatura a mediados de diciembre de 2024, hace un año, y poco depués le salió un rival. Darío Villagrasa, uno de los puntales de Javier Lambán en el partido y en las Cortes de Aragón, daría el paso de presentar su precandidatura para preservar el legado de Lambán, aunque sus apoyos iniciales se fueron desintegrando en cuestión de días y, antes de registrar oficialmente su propuesta, se retiró de la partida, dejándole el camino expedito a la ministra y portavoz.

Alegría se dirige al público, con Sánchez y Santos Cerdán en primera fila, en su nombramiento como líder del PSOE en Aragón. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Líder del PSOE en Aragón, arropada por Sánchez, Zapatero y Santos Cerdán

Alegría inició su andadura como secretaria general del PSOE en Aragón el pasado 16 de marzo de 2025, apenas tres meses antes de que estallara el caso de supuestas mordidas que afectaban al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, uno de los hombres fuertes del partido que la acompañó en su puesta de largo.

A pesar de su cercanía, Alegría siempre ha defendido la "contundencia" de los socialistas ante los presuntos casos de corrupción que afectan al partido, con el cese fulminante que determinó Sánchez ante las investigaciones de la UCO.

A partir de ese mes de marzo, la política de La Zaida empezó a consolidar su liderazgo en Aragón, con la elección de los secretarios provinciales, con Fernando Sabés en Huesca; Teresa Ladrero en Zaragoza; y Rafa Guía en Teruel, abriendo una etapa nueva en el partido.

Apenas seis meses después, el partido afronta el adelanto electoral del 8 de febrero, lo que ha obligado a la ministra a cerrar su etapa en el Gobierno de España para dedicarse a formar su candidatura y ejercer la "alternativa" al Gobierno del PP de Jorge Azcón.