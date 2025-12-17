Alejandro Moda entrega la beca de investigación contra el cáncer de próstata que asciende a 50.000 euros

Alejandro Moda ha celebrado este miércoles el acto oficial de entrega de la Beca Alejandro Moda de investigación contra el cáncer de próstata, una iniciativa solidaria impulsada por la firma y sus clientes con el objetivo de apoyar la investigación oncológica y visibilizar la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad.

El evento ha reunido a autoridades, representantes institucionales, investigadores, colaboradores y medios de comunicación, y sirvió para materializar un compromiso anunciado semanas atrás. Gracias a la implicación directa de los clientes de Alejandro Moda, a través de sus compras y su apoyo a la campaña, la beca se convierte en una aportación colectiva destinada a avanzar en la investigación científica.

Durante su intervención, Vanessa Til, responsable de la firma, subrayó que la beca nace desde la convicción de que la empresa forma parte activa de la sociedad y tiene la responsabilidad de contribuir a causas que generan impacto real. Asimismo, se destacó el papel clave de los medios de comunicación como altavoz de la iniciativa, ayudando a trasladar un mensaje fundamental: hablar sobre el cáncer de próstata salva vidas. "Además, la donación pertenece a todos los clientes que han decidido formar parte de esta causa", ha dicho.

La beca se destina al trabajo del doctor Alberto J. Schuhmacher, investigador responsable del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), cuya labor científica se centra en avanzar en el conocimiento y tratamiento del cáncer. Durante el acto se ha anunciado, además, que el doctor Schuhmacher será reconocido con la Medalla al Mérito de la Justicia de Aragón, en reconocimiento a su trayectoria y a su aportación al bien común.

Entrega de la beca Alejandro Moda de Investigación al investigador Alberto J. Schuhmacher. / Jaime Galindo / Jaime Galindo

El momento central del acto ha sido la entrega simbólica del cheque de 50.000 euros por parte de Alejandro Martínez, fundador de la empresa, al investigador, en un gesto que puso en valor la unión entre empresa, ciencia y sociedad. Tanto Alejandro como el propio doctor Schuhmacher han agradecido el respaldo recibido y coincidieron en la importancia de seguir fomentando la investigación como herramienta clave para mejorar la vida de las personas. "Es importante que la sociedad hable de ciencia y sepa que puede colaborar", ha indicado el científico.

El evento ha contado también con la intervención institucional de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha destacado la relevancia de iniciativas que surgen desde el tejido empresarial y que, en colaboración con el ámbito científico, contribuyen al progreso social y sanitario. "Seguro que este momento emocionante sirve como ejemplo para muchas personas", ha expresado.

Con esta beca, Alejandro Moda reafirma su apuesta por un modelo de empresa comprometida, demostrando que cuando clientes, ciencia, instituciones y sociedad caminan juntos, la investigación avanza más lejos.