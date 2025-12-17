Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonio Maíllo (IU) confirma conversaciones con Podemos, Sumar y CHA en Aragón para una coalición de izquierdas

El líder de la formación de izquierdas confirma "conversaciones multilaterales para conseguir una coalición de amplio espectro" de cara al 8 de febrero

Antonio Maíllo y Marta Abengochea, en un acto de IU Aragón, en una imagen de archivo.

Antonio Maíllo y Marta Abengochea, en un acto de IU Aragón, en una imagen de archivo. / RUBEN RUIZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Izquierda Unida (IU) se encuentra inmersa en conversaciones con otros partidos de la izquierda alternativa, como Podemos, Sumar o Chunta Aragonesista (CHA) con el objetivo de conformar una coalición de cara a las elecciones regionales en Aragón que el presidente, Jorge Azcón, ha adelantado al 8 de febrero.

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa desde Sevilla el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, al ser preguntado por los periodistas sobre los movimientos que su partido esté llevando a cabo de cara a editar una coalición entre los partidos de izquierda ante el "órdago" que supone, a su juicio, este adelanto electoral de Azcón ante la imposibilidad de sacar los presupuestos adelante.

"En estos momentos, hay conversaciones multilaterales para conseguir una coalición de amplio espectro en Aragón para antes del 26 de diciembre, fecha límite para presentar candidaturas, y confiamos en que sean satisfactorias", ha apuntado Maíllo, quien ha agregado que se están dando en un ambiente "generoso y de análisis" en el que IU va "con la mano tendida".

Ha señalado que espera que las formaciones, que tendrán que decidir en el seno de cada una de ellas si deciden confluir en unidad, puedan llegar a acuerdos porque el objetivo sería no solo "romper las aspiraciones de Azcón para lograr una mayoría absoluta", sino también "bloquear cualquier alianza de gobierno posible en la derecha". 

