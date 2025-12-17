Aragón aprueba el Plan Aragón Agiliza para reducir un 33% los plazos administrativos

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Plan de Impulso y Agilización de la Administración de la Comunidad Autónoma, denominado Aragón Agiliza, con el objetivo de acelerar el funcionamiento de la administración autonómica y reducir un 33% el plazo medio de tramitación de los procedimientos y un 40% la documentación por expediente.

El plan, como ha explicado la vicepresidenta y portavoz del ejecutivo, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo, incluye 250 medidas específicas tanto de ámbito normativo como de gestión, fruto del trabajo de 200 empleados públicos.

El Plan Aragón Agiliza persigue acometer mejoras en la gestión administrativa, acelerar la tramitación de expedientes, fomentar la transformación digital, impulsar la cultura del cambio y mejorar la experiencia de la ciudadanía en su relación con la administración. “El Plan Aragón Agiliza consolida nuestro compromiso por una administración más rápida y eficiente, que hace de la celeridad su norma habitual de comportamiento”, ha afirmado Vaquero, quien ha añadido que el objetivo es trasladar esa agilidad “al día a día de los ciudadanos, aprovechando las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, con partidas económicas y con la implicación del personal público”.

Para ello, se alcanzará el 98% de digitalización de los procedimientos, con una inversión prevista de 32 millones de euros, lo que permitirá un ahorro del 40 % del tiempo que el personal dedica a tareas repetitivas.

La vicepresidenta también ha señalado como "un hecho muy destacable", la introducción progresiva de la inteligencia artificial aplicada a la gestión administrativa, "con el fin de ser más ágiles y eficientes”.

El plan se articula en seis líneas de actuación: un proyecto de ley de agilización administrativa, actualmente en fase avanzada de tramitación; medidas de atención a la ciudadanía; gestión económica y subvenciones; contratación y patrimonio; servicios administrativos, e implantación de la inteligencia artificial, con el objetivo de aplicarla hasta en 200 procedimientos administrativos de todos los departamentos del Gobierno de Aragón.