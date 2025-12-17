Aragón Existe se alía con Así Ejea para las elecciones autonómicas del 8F
Ambas formaciones y habían colaborado juntas para demandar mejores servicios públicos en el medio rural
La formación política Aragón Existe y el partido local Así Ejea (tercera fuerza en la comarca de Cinco Villas) se ha unido para trabajar juntos en los próximos comicios aragoneses del 8 de febrero. Esta unión se basa en los numerosos puntos en común que comparten ambos partidos como la defensa de una sanidad pública de calidad en el medio rural aragonés, luchar por una agricultura familiar, el derecho a un desarrollo económico sostenible o la necesidad de una alternativa limpia al caduco bipartidismo del PP y PSOE.
Ambas formaciones ya han trabajado juntas en torno a estos objetivos: en julio de 2025 realizaron una rueda de prensa conjunta en el Centro de Salud de Ejea de los Caballeros, en la que criticaron el déficit de médicos que ocasionó el cierre de consultorios locales en algún municipio del Área de Salud de Ejea durante varias semanas, como Luesia o Asín. Esta protesta se materializó en una Proposición No de Ley que el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe presentó en las Cortes para reclamar mejores condiciones para atraer médicos de Atención Primaria a la capital de las Cinco Villas.
"El objetivo de esta unión es reforzar una opción política que luche por un Aragón más vertebrado y cohesionado, donde todas sus comarcas cuenten, tengan inversiones para su desarrollo económico y unos servicios públicos de calidad", ha señalado Tomás Guitarte, portavoz del grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón.
Por su parte, Cruz Díez, concejal de Así Ejea, ha indicado: "Esta colaboración busca llevar a las Cortes de Aragón la voz del territorio, en este caso de Ejea de los Caballeros y de la Comarca de las Cinco Villas, que hable de los problemas cotidianos y de las propuestas de los vecinos para mejorar sus pueblos".
Finalmente, Valero Aguayos, coordinador general de Aragón Existe, ha manifestado que "con este tipo de acuerdos lo que comprobamos es que Aragón Existe se está convirtiendo en la casa común de todos los aragoneses, donde todos podemos participar para conseguir que el territorio se vea representado en las Cortes".
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos