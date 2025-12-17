Aragón Existe se alía con Así Ejea para las elecciones autonómicas del 8F

La formación política Aragón Existe y el partido local Así Ejea (tercera fuerza en la comarca de Cinco Villas) se ha unido para trabajar juntos en los próximos comicios aragoneses del 8 de febrero. Esta unión se basa en los numerosos puntos en común que comparten ambos partidos como la defensa de una sanidad pública de calidad en el medio rural aragonés, luchar por una agricultura familiar, el derecho a un desarrollo económico sostenible o la necesidad de una alternativa limpia al caduco bipartidismo del PP y PSOE.

Ambas formaciones ya han trabajado juntas en torno a estos objetivos: en julio de 2025 realizaron una rueda de prensa conjunta en el Centro de Salud de Ejea de los Caballeros, en la que criticaron el déficit de médicos que ocasionó el cierre de consultorios locales en algún municipio del Área de Salud de Ejea durante varias semanas, como Luesia o Asín. Esta protesta se materializó en una Proposición No de Ley que el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe presentó en las Cortes para reclamar mejores condiciones para atraer médicos de Atención Primaria a la capital de las Cinco Villas.

"El objetivo de esta unión es reforzar una opción política que luche por un Aragón más vertebrado y cohesionado, donde todas sus comarcas cuenten, tengan inversiones para su desarrollo económico y unos servicios públicos de calidad", ha señalado Tomás Guitarte, portavoz del grupo parlamentario de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón.

Por su parte, Cruz Díez, concejal de Así Ejea, ha indicado: "Esta colaboración busca llevar a las Cortes de Aragón la voz del territorio, en este caso de Ejea de los Caballeros y de la Comarca de las Cinco Villas, que hable de los problemas cotidianos y de las propuestas de los vecinos para mejorar sus pueblos".

Finalmente, Valero Aguayos, coordinador general de Aragón Existe, ha manifestado que "con este tipo de acuerdos lo que comprobamos es que Aragón Existe se está convirtiendo en la casa común de todos los aragoneses, donde todos podemos participar para conseguir que el territorio se vea representado en las Cortes".