Aragón sale del 'top 5' de las comunidades más competitivas a nivel económico de España: estas son las causas

El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha presentado este miércoles en Madrid su último Informe de Competitividad Regional, en base a varios indicadores económicos analizados en las 17 comunidades autónomas durante el pasado 2024. La fotografía más general refleja que Aragón pierde un puesto en favor de La Rioja y sale así del top 5, al que había regresado el pasado 2023, precisamente, superando al territorio riojano, y sigue en el mismo nivel competitivo relativo (medio-bajo). Y eso que, a nivel general, la comunidad aragonesa no sale mal parada, sobre todo en relación a los datos europeos.

En ese sentido, Aragón sigue teniendo un PIB per cápita y un nivel de productividad por encima del promedio de los países de la UE. Además, pese a que todas las comunidades tienen una tasa de desempleo mayor que la europea (la media nacional es del 11,3% frente al 5,9% de promedio de los 27), Aragón es una de las cuatro, junto a Navarra, el País Vasco y Canabria, con menor número de parados. Asimismo, con Galicia, Extremadura, Asturias y las Islas Baleares, la aragonesa es una de las comunidades con una menor desigualdad.

Con todo, hay varias razones detrás de esa pérdida de competitividad en Aragón. El informe analiza siete ejes y el territorio sufre un descenso en tres, el mayor junto a Baleares y Cantabria. En el caso aragonés, pierde dinamismo en su capital humano (sobre todo, destacan un menor nivel en educación superios y terciaria, pese a que se mejora en los ratios de abandono escolar), en el estado de sus infraestructuras básicas (aquí le penaliza especialmente el parque de vehículos ecológicos) y en materia de innovación, en este caso por el gasto en I+D.

Curiosamente, en el conjunto de España los dos ejes en los que más competitividad pierden los distintos territorios son los que se refieren al entorno institucional, que en Aragón permanece inmutable, y al nivel de eficiencia empresarial, donde se mantiene en la media. El único eje estructural en el que la comunidad mejora es en su entorno económico, esencialmente por el crecimiento de su PIB y de su tasa de ahorro, a pesar de que sigue experimentando un debe en la importancia de sus exportaciones e importaciones.

El ranquin final, en relación a todas estas variables, está liderado por Madrid, Navarra y el País Vasco, con Cataluña y La Rioja cerrando los cinco primeros puestos. Aragón aparece ya el sexto, seguido de Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias en décima posición. Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha le siguen, y los puestos más bajos son ocupados por las Canarias, Baleares, Andalucía y, en última instancia, Extremadura.

Preocupación por las exportaciones

Durante la presentación del informe, el presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha destacado un "sólido crecimiento económico" que, dice, es generalizado y se apoya en el "dinamismo de la demanda nacional" y en la "aportación positiva de la externa, gracias al turismo". La preocupación, matiza, reside en "la preocupante atonía de las exportaciones de bienes".

Presentación del informe de competitividad regional, este miércoles en Madrid. / CGE

En cualquier caso, Vázquez Taín ha subrayado que la convergencia entre los distintos territorios "es una realidad" pese a que persisten diferencias "considerables" entre comunidades desde hace 15 años. El presidente, eso sí, ha subrayado que seguir ese objetivo "reducirá las brechas económicas y sociales".

Por su parte, Patricio Rosas Martínez, coordinador del informe, ha reseñado que los resultados muestran "un incremento de la competitividad regional del 2%, es decir, en el entorno del crecimiento medio de los últimos 15 años", aunque tres autonomías (Cantabria y las dos islas) empeoran sus resultados.