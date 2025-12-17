El Gobierno de Aragón refuerza las ayudas a los seguros agrarios con 11,8 millones de euros

El Gobierno de Aragón reforzará las ayudas a los seguros agrarios con una partida de 11,8 millones de euros para 2026, de acuerdo con el nuevo sistema de descuento directo de la subvención de la Comunidad Autónoma en el momento de contratación de la poliza. Según ha explicado al portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, esta nueva forma de aplicar la subvención a los seguros permite tener una mayor liquidez a los profesionales del sector primario que la soliciten. Por tanto, recibirán la ayuda desde el mismo momento en que cum

Al tratarse de un importe superior a cinco millones de euros, la convocatoria ha debido ser autorizada por el Consejo de Gobierno. La convocatoria asciende a 11.880.300 euros y se enmarca en el incremento progresivo del apoyo del Gobierno de Aragón a los seguros agrarios, que ha pasado de 8,6 millones de euros en 2023, con el anterior Ejecutivo, a 12,4 millones de euros en 2025.

Este sistema de subvención permite aplicar el descuento de la aportación autonómica en el momento de la contratación de la póliza, siendo posteriormente la Comunidad Autónoma de Aragón la que compensa a Agroseguro los importes anticipados, una vez recibidas las liquidaciones correspondientes.

De este modo, los agricultores y ganaderos no tienen que adelantar la parte subvencionada, lo que mejora su liquidez y les ofrece mayor claridad sobre el coste real de los seguros.

Se trata de la segunda convocatoria basada en este nuevo modelo de gestión, tras la Orden AGA/1134/2025, de 28 de agosto, dotada con medio millón de euros, que dio cobertura a las pólizas contratadas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025.

Con la nueva orden correspondiente a 2026 se da continuidad a este sistema durante todo el año 2026, consolidando un modelo que había reivindicado el sector agrario y que ha puesto en marcha el actual Ejecutivo.