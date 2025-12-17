Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaReal ZaragozaInvestigación ForestaliaCaída grúa ZaragozaStellantis FigueruelasMercado Delicias
instagramlinkedin

Una grúa vuelca contra una fachada en el centro de Zaragoza

El vehículo ha provocado daños leves en el edificio y no existen heridos

Una grúa vuelca contra una fachada en el centro de Zaragoza

Una grúa vuelca contra una fachada en el centro de Zaragoza

Aragón TV

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Un espectacular accidente ha mantenido en vilo a los vecinos del centro de Zaragoza este miércoles por la tarde. Una grúa de considerables dimensiones ha perdido la estabilidad mientras maniobraba en la calle Juan Bruil y ha golpeado directamente contra la fachada de un edificio aledaño. Afortunadamente, a pesar de la estampa no se han producido heridos entre los vecinos. Por otro lado, la estructura del bloque de viviendas parece no haber sufrido daños mayores.

Una grúa vuelca contra un edificio en el centro de Zaragoza

Una grúa vuelca contra un edificio en el centro de Zaragoza

El Periódico de Aragón

La calle ha permanecido cortada durante el tiempo en el que se ha tratado de recuperar la estabilidad de la grúa, que ha volcado aproximadamente a las siete de la tarde. El accidente se ha registrado en la zona más próxima al paseo de la Constitución.

Al lugar del suceso se han desplazado varios destacamentos de los bomberos de la ciudad de Zaragoza y una autoescala de 30 metros para analizar los daños en la fachada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
  2. La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
  3. ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
  4. La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
  5. La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
  6. La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
  7. Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026
  8. Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos

La UCO señala a una empresa de Zaragoza como gestora de las 'mordidas' de la trama de Leire Díez

La UCO señala a una empresa de Zaragoza como gestora de las 'mordidas' de la trama de Leire Díez

‘Hydria’, la visita nocturna de la catedral de Tarazona logra el primer premio a la Mejor Experiencia Turística de Aragón

‘Hydria’, la visita nocturna de la catedral de Tarazona logra el primer premio a la Mejor Experiencia Turística de Aragón

Zaragoza consolida la inversión de Juneyao Group para vender vehículos eléctricos en Europa

Zaragoza consolida la inversión de Juneyao Group para vender vehículos eléctricos en Europa

Una grúa vuelca contra una fachada en el centro de Zaragoza

Una grúa vuelca contra una fachada en el centro de Zaragoza

Alejandro Moda entrega la beca de investigación contra el cáncer de próstata que asciende a 50.000 euros

Alejandro Moda entrega la beca de investigación contra el cáncer de próstata que asciende a 50.000 euros

Stellantis Zaragoza 'se chinifica': estos son los riesgos y oportunidades del salto a la movilidad del futuro

Stellantis Zaragoza 'se chinifica': estos son los riesgos y oportunidades del salto a la movilidad del futuro

25 años y más de 10.000 servicios: el helicóptero médico de Aragón está de aniversario

25 años y más de 10.000 servicios: el helicóptero médico de Aragón está de aniversario

Los trabajadores de Urgencias del Miguel Servet piden "más seguridad" ante las "tensiones" que genera la saturación: "Experimentamos un continuo estado de desgaste físico y psíquico"

Los trabajadores de Urgencias del Miguel Servet piden "más seguridad" ante las "tensiones" que genera la saturación: "Experimentamos un continuo estado de desgaste físico y psíquico"
Tracking Pixel Contents