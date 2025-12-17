Una grúa vuelca contra una fachada en el centro de Zaragoza

Un espectacular accidente ha mantenido en vilo a los vecinos del centro de Zaragoza este miércoles por la tarde. Una grúa de considerables dimensiones ha perdido la estabilidad mientras maniobraba en la calle Juan Bruil y ha golpeado directamente contra la fachada de un edificio aledaño. Afortunadamente, a pesar de la estampa no se han producido heridos entre los vecinos. Por otro lado, la estructura del bloque de viviendas parece no haber sufrido daños mayores.

El Periódico de Aragón

La calle ha permanecido cortada durante el tiempo en el que se ha tratado de recuperar la estabilidad de la grúa, que ha volcado aproximadamente a las siete de la tarde. El accidente se ha registrado en la zona más próxima al paseo de la Constitución.

Al lugar del suceso se han desplazado varios destacamentos de los bomberos de la ciudad de Zaragoza y una autoescala de 30 metros para analizar los daños en la fachada.