Una grúa vuelca contra una fachada en el centro de Zaragoza
El vehículo ha provocado daños leves en el edificio y no existen heridos
Un espectacular accidente ha mantenido en vilo a los vecinos del centro de Zaragoza este miércoles por la tarde. Una grúa de considerables dimensiones ha perdido la estabilidad mientras maniobraba en la calle Juan Bruil y ha golpeado directamente contra la fachada de un edificio aledaño. Afortunadamente, a pesar de la estampa no se han producido heridos entre los vecinos. Por otro lado, la estructura del bloque de viviendas parece no haber sufrido daños mayores.
La calle ha permanecido cortada durante el tiempo en el que se ha tratado de recuperar la estabilidad de la grúa, que ha volcado aproximadamente a las siete de la tarde. El accidente se ha registrado en la zona más próxima al paseo de la Constitución.
Al lugar del suceso se han desplazado varios destacamentos de los bomberos de la ciudad de Zaragoza y una autoescala de 30 metros para analizar los daños en la fachada.
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos