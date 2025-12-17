‘Hydria’, la visita nocturna de la catedral de Tarazona logra el primer premio a la Mejor Experiencia Turística de Aragón

La experiencia Hydria. Experiencia nocturna en la catedral de Tarazona, organizada por el Obispado de Tarazona, ha obtenido el primer premio de la IX edición de los Premios a la Mejor Experiencia Turística de Aragón. El segundo premio ha recaído en Un paseo por el pasado, de Basilicus Espacios, y el tercero en Experiencias Mágicas: Tiempo de Brujas, impulsada por Tiempo de Brujas. Los ganadores han sido dados a conocer en la gala de las Experiencias Turísticas 2025, que ha contado con la asistencia del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y del director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada.

El certamen, convocado por la Dirección General de Turismo y Hostelería, reconoce aquellas actividades ligadas a un turismo experiencial que contribuyen a posicionar a Aragón como un destino creador de experiencias únicas y diferenciadoras por su originalidad, innovación, sostenibilidad y capacidad para generar vivencias memorables. En esta novena edición, el jurado ha valorado especialmente la vinculación de las propuestas con el patrimonio, la historia, la cultura y la identidad del territorio.

El primer premio ha sido para Hydria. Experiencia nocturna en la catedral de Tarazona, un proyecto de carácter permanente que propone una nueva forma de conocer y redescubrir este monumento histórico a través de una visita nocturna inmersiva. La experiencia combina videomapping, luz, sonido e imagen en un recorrido de aproximadamente 45 minutos en el que el agua actúa como hilo conductor. La innovación tecnológica es uno de los ejes del proyecto, con audiovisuales de alta calidad que integran recursos en 3D y el uso de inteligencia artificial. Hydria está diseñada para todo tipo de públicos, cuenta con una banda sonora original y dispone de audioguías en inglés y francés para visitantes internacionales, creando una atmósfera envolvente que resalta elementos arquitectónicos y artísticos que pasan desapercibidos en la visita diurna al templo.

El segundo premio ha recaído en Un paseo por el pasado, de Basilicus Espacios, una experiencia que invita a recorrer el interior de un edificio atravesando las distintas etapas de su historia. La propuesta incluye la visita a antiguas dependencias de servicio hoy convertidas en alojamientos, una terraza panorámica con vistas a la catedral, un piso-museo del siglo XIX en el que el tiempo parece haberse detenido, un espacio escenográfico en el pasaje del Ciclón y las antiguas mazmorras de un palacio renacentista del siglo XV en las que estuvo preso Juan de Lanuza, Justicia de Aragón. La visita, ambientada musicalmente y con una duración de entre una hora y media y dos horas, finaliza con un brindis con cava aragonés y se completa con fotografías que permiten al visitante llevarse un recuerdo de una experiencia emotiva que conecta el pasado con el presente.

El tercer galardón ha sido para Experiencia Mágica. Tiempo de Brujas, una propuesta que ofrece vivir un fin de semana inmersivo en un castillo medieval del siglo XIII, a la sombra del Moncayo, transformado en una antigua academia de magia y hechicería. Durante la estancia, los participantes se integran en una hermandad arcana, se alojan en estancias tematizadas, participan en banquetes y actividades que ponen a prueba su ingenio, su imaginación y su valor, y se dividen en grupos guiados por los fundadores de la escuela. La experiencia se completa con visitas culturales al Monasterio de Veruela y a la villa de Trasmoz, combinando patrimonio, misterio y fantasía en una propuesta en la que están incluidos el alojamiento, la manutención y todas las actividades.

En esta edición han sido doce las experiencias finalistas seleccionadas entre las candidaturas presentadas: Tierras de Centenarias, de la Comarca del Bajo Aragón; Enoturismo con perros, de la Asociación para la Promoción Turística del Somontano; Ruta del Azafrán, de Azafrán de Teruel La Carrasca; Donde el vino duerme, de Libre y Salvaje S.L.; Gran Reserva, de Eco Travel Pirineos; Un paseo por el pasado, de Basilicus Espacios; Cielos de vino, Aguas de Leyenda, de Campertrail; El Último Hechizo del Betato, de EcoTravel Pirineos y Huella Pirenaica; Hydria, un río de luz, del Obispado de Tarazona; Experiencias Mágicas: Tiempo de Brujas, de Tiempo de Brujas; Maestrazgo, donde el sentido es el natural, de Mucuterra/El Maestrazgo SL, y Disfrutar el arte, del Museo Diocesano Barbastro-Monzón.

Tal y como establece la convocatoria, las experiencias finalistas podrán beneficiarse de la difusión de sus actividades a través de las páginas informativas y redes sociales corporativas de Turismo de Aragón y de la web del certamen, además de formar parte de un folleto promocional que se utilizará en ferias de turismo y en acciones de publicidad internacional, entre otras a través de Turespaña.