Ibercaja mejora las previsiones de crecimiento para Aragón en 2026 y asegura que el adelanto electoral "ni suma ni resta"

Ibercaja es optimista con el crecimiento de la economía aragonesa para el próximo 2026. La entidad bancaria ha presentado sus estimaciones este miércoles en su sede en Zaragoza, con las que augura un crecimiento del 2,9% para Aragón el próximo año (y un 2,8% en 2027), dos décimas más respecto al cierre previsto para 2025 y seis por encima del crecimiento proyectado en España, que crece por encima de Europa pero que se quedaría en el 2,3% tras cerrar el curso en un 2,8%. El auge aragonés se debe especialmente, según los responsables del banco, a los impactos de las inversiones milmillonarias.

Unas predicciones a las que, en principio, el inédito adelanto electoral del próximo 8 de febrero no afectaría. "Una convocatoria anticipada difícilmente suma. Pero, en este caso concreto, tampoco resta, porque estábamos en una situación de bloqueo, sin posibilidad de aprobar presupuestos ni de ejecutar modificaciones normativas. El escenario no era de una grandísima estabilidad", ha expresado Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja. Además, ha añadido que hay dos componentes que hacen que el 8F "ni sume ni reste": el paréntesis electoral será "breve" y en Aragón "nunca ha habido un Gobierno que no haya sido receptivo a las inversiones".

Precisamente, son las inversiones milmillonarias anunciadas en Aragón las que están siendo el principal motor de ese crecimiento. Su impacto, según la entidad de capital aragonés, ya está recibiendo los primeros shocks a causa de los empleos que se están generando durante la construcción de los diferentes centros productivos y recibirán nuevos impulsos cuando comience su operatividad, sean logísticos, tecnológicos o del sector de la automoción, con la gigafactoría de Figueruelas como principal referencia.

En cualquier caso, desde Ibercaja han señalado algunos de los principales "factores de riesgo" para el crecimiento de la economía, tanto aragonesa como nacional, partiendo de las tensiones geopolíticas hasta coyunturas mucho más específicas como el "colapso" del sector de la construcción por la falta de mano de obra o el "alza de precios de la vivienda", que en Aragón está menos tensionada que en España pero que sigue creciendo.

Con una economía creciendo a mejor ritmo que la zona Euro y un empleo "en expansión", desde Ibercaja también mejoran sus previsiones de crecimiento en el mercado laboral, con una ocupación que cerrará el año con un 2,1% más y que afronta unas expectativas del 2,5% en 2026. En cuanto a la tasa de paro, también empeora su evolución en dos décimas, hasta el 7,9% este 2025 y reduciéndose hasta el 7,2% en el próximo curso.

Las tendencias, en cualquier caso, han sido definidas como "inauditas" por los responsables del último informe económico de Ibercaja. En la comunidad aragonesa, de hecho, conviven dos realidades: un PIB que crece por debajo de la media mientras el PIB per cápita se sitúa entre los que más han evolucionado. A su vez, la balanza comercial empeora y preocupa el sector porcino tras los casos de peste africana y los aranceles impuestos por China. Con todo, la bonanza económica está provocando que Aragón sea la segunda comunidad que más crece en población, algo que no pasaba desde la Expo 2008.

China, la IA y el metal

En esta nueva edición del análisis cuatrimestral que Ibercaja ha presentado, se han destacado especialmente tres puntos clave para el futuro de la economía aragonesa, aunque extrapolables al contexto nacional y europeo. El primero, las relaciones con China, con un mes muy pródigo en anuncios tras la puesta de la primera piedra de la gigafactoría de Figueruelas o el los cuatro modelos que Leapmotor fabricará en la planta de Stellantis, amén de la concreción de los aranceles al porcino que serán menores que en otros puntos del continente europeo.

Representantes políticos y de CSE, la empresa conjunta creada por CATL y Stellantis, en el acto de colocación de la primera piedra de la gigafactoría de Figueruelas. / Jaime Galindo

Respecto a la IA y su impacto en el mundo laboral, un análisis de Lluís Quetglas (CEO de Vecdis), Fernando de Santos (coordinador de IAON en Ibercaja) y Marta Soriano (analista de inteligencia) dictamina que son las pequeñas empresas las que deben adaptarse a un cambio "muy grande" en el paradigma. En esa línea, subrayan que se precisan "trabajadores preparados", ya que el 69% de las empresas españolas ya usan alguna aplicación de inteligencia artificial pero solo el 3% son pymes.

Por último, se ha hecho especial hincapié en el papel del metal en la economía aragonesa, a través de un estudio de los catedráticos de la Universidad de Zaragoza, Luis Lanaspa y Marcos Sanso. En la presentación, Lanaspa ha destacado que uno de cada cinco trabajadores en la comunidad (el 19%) pertenecen a este sector, un porcentaje que se incrementa al 50% ciñéndose únicamente al sector industrial. "Es un transatlántico que mueve la economía aragonesa", ha detallado el catedrático, con cifras como el incremento de su impacto en el PIB, pasando del 12,5% en 2014 al 15% solo una década después, pese a haber descendido en facturación.