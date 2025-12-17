La Junta Electoral obliga a Azcón a suspender un acto de su agenda por incumplir la ley
El PSOE había denunciado previamente un acto previsto en la agenda del presidente en Arcosur
La Junta Electoral de Aragón ha acordado este miércoles suspender un acto de la agenda del jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en el que el presidente iba a anunciar el inicio de los trámites para la construcción, en el zaragozano barrio de Arcosur, de un nuevo centro de salud, un equipamiento que, no obstante, no será una realidad por lo menos hasta dentro de tres años. La fecha escogida para realizar el anuncio, no obstante, coincide con el periodo en el que, según marca la ley electoral, impide realizar anuncios a los representantes públicos con cargos en los gobiernos.
Esto es precisamente lo que ha denunciado esta misma mañana el PSOE Aragón frente a la Junta Electoral. El acto de Azcón, previsto para las 11.30 horas, había sido anunciado en la agenda del Gobierno de Aragón un día antes bajo la siguiente premisa: "Presentación del futuro centro de salud de Arcosur".
Sin embargo, una vez ha llegado la hora, la alcaldesa de Zaragoza, quien se sumó más tarde a la convocatoria del Gobierno de Aragón, ha anunciado una vez habían pasado 15 minutos de la hora anunciada, que el presidente "no iba a poder llegar" y que iba a ser ella la que hiciera el anuncio, que no era otro que el inicio de los trámites urbanísticos para recalificar la parcela en la que se levantará el futuro centro de salud y su cesión al Gobierno de Aragón.
- La venta de cotillones de Nochevieja en Zaragoza baja un 10%: 'La gente está bastante tiesa
- La ruta perfecta para evitar los atascos cuando vuelvas del Pirineo: te ahorras largas filas de coches
- ¿Una discoteca en el pulmón de Zaragoza? Denuncian 'los incumplimientos' de uno de los quioscos del Parque Grande
- La futurista zona infantil que desconcierta a los zaragozanos: 'Lo lógico es que esté en una zona verde
- La investigación de la UCO sitúa a Forestalia en el foco judicial por un préstamo de 17,3 millones
- La izquierda aspira a unirse por primera vez en las elecciones autonómicas de Aragón
- Aldi abrirá dos nuevos supermercados en Zaragoza a lo largo de 2026
- Crudo, la taberna gastronómica de Zaragoza en la Guía Michelin: 'Tenemos que elegir muy bien lo que preparamos