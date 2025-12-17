La Junta Electoral obliga a Azcón a suspender un acto de su agenda por incumplir la ley

La Junta Electoral de Aragón ha acordado este miércoles suspender un acto de la agenda del jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, en el que el presidente iba a anunciar el inicio de los trámites para la construcción, en el zaragozano barrio de Arcosur, de un nuevo centro de salud, un equipamiento que, no obstante, no será una realidad por lo menos hasta dentro de tres años. La fecha escogida para realizar el anuncio, no obstante, coincide con el periodo en el que, según marca la ley electoral, impide realizar anuncios a los representantes públicos con cargos en los gobiernos.

Esto es precisamente lo que ha denunciado esta misma mañana el PSOE Aragón frente a la Junta Electoral. El acto de Azcón, previsto para las 11.30 horas, había sido anunciado en la agenda del Gobierno de Aragón un día antes bajo la siguiente premisa: "Presentación del futuro centro de salud de Arcosur".

Sin embargo, una vez ha llegado la hora, la alcaldesa de Zaragoza, quien se sumó más tarde a la convocatoria del Gobierno de Aragón, ha anunciado una vez habían pasado 15 minutos de la hora anunciada, que el presidente "no iba a poder llegar" y que iba a ser ella la que hiciera el anuncio, que no era otro que el inicio de los trámites urbanísticos para recalificar la parcela en la que se levantará el futuro centro de salud y su cesión al Gobierno de Aragón.