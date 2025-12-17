¿De qué mueren los aragoneses? El INE confirma las causas más comunes

13.932 personas. Este es el dato oficial de las personas que fallecieron en Aragón a lo largo de 2024. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este martes la cifra, así como también las causas de la muerte de todos estos aragoneses.

Entre los motivos, hay dos enfermedades que figuran como las más letales en la comunidad: las enfermedades del sistema circulatorio, con 4.353 fallecimientos, y los tumores, con 3.771 decesos. Dentro de las primeras, las enfermedades cerebrovasculares fueron las que más muertes causaron, con 1.080 personas. Por insuficiencia cardiaca murieron 586 aragoneses, mientras que por infarto agudo de miocardio se registraron 420 decesos.

En lo que respecta al cáncer, el tumor maligno de tráquea (de los bronquios) provocó 764 muertes, el que más de todos los tumores. Le siguió el tumor de colon, con 321 personas fallecidas; el de páncreas, con 278; el de mama, con 254; el de próstata, con 221 decesos; o el de vejiga, con 207. Otros tumores como el de estómago dejaron 151 decesos; el de riñón dejó 88 decesos; el de ovario, 58; o el melamona malingo en la piel, 50. La leucemia, por su parte, provocó 114 muertes en Aragón durante 2024.

La tercera patología que más muertes causó en la comunidad el año pasado fue la relacionada con el sistema nervioso. En este sentido, fallecieron 1.264 personas. De ellas, la mayoría fue por alzhéimer, que provocó 727 decesos.

Por su parte, las enfermedades del sistema respiratorio dejaron 1.154 muertes en Aragón. En estas destacan las 444 personas que murieron por patologías crónicas; las 162 que murieron por neumonía; las 28 por asma o las 55 que lo hicieron por culpa de insuficiencias respiratorias. También las patologías de digestivo provocaron un elevado número de muertes, con 779.

121 suicidios en Aragón durante 2024

En cuanto a infecciones, el covid dejó 178 muertes en Aragón el año pasado, mientras que por sida fallecieron 11 personas y por hepatitis vírica un total de 6, las mismas que por tuberculosis.

Respecto a causas externas de mortalidad, la comunidad registró 405 decesos en 2024. De ellos, el dato más elevado se dio en suicidios y lesiones autoinfligidas, con un total de 121 personas fallecidas. Le siguen los 104 aragoneses que fallecieron por caídas accidentales y los 56 que murieron en accidentes de tráfico.

Por ahogamiento, sumersión o sofocación accidental fallecieron 34 personas, mientras que por evenenamientos accidentales por psicofármacos fueron 20. Por homicidio, la estadística del INE refleja siete fallecidos.