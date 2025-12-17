Novedades fiscales, ¿qué nos espera en 2026?

Desde el Colegio de Gestores Administrativos del Aragón y La Rioja les informamos de las novedades más relevantes que afectarán a los contribuyentes en el inicio del ejercicio fiscal 2026 que se caracteriza por que afectan a la planificación y al cumplimiento tributario de empresas en todos los sectores:

Aplazamiento de la facturación VeriFactu hasta 2027

Rercordamos que el sistema de facturación electrónica para lo sucesivo exigirá el uso de programas que generen registros inalterables y accesibles para la Agencia Tributaria. La obligación, prevista inicialmente para 2026, se retrasa al 1 de enero de 2027 para sociedades que tributan por el Impuesto sobre Sociedades y al 1 de julio de 2027 para el resto de profesionales. La nueva fecha da un mayor margen para adaptar los sistemas y procedimientos internos.

Medidas para prevenir el fraude fiscal empresarial

La digitalización de la Administración Tributaria se acelera. A partir de 2026 las entidades que gestionan estos cobros (bancos, emisores de tarjetas, plataformas de pago y entidades de dinero electrónico) deberán comunicar de forma periódica -en muchos casos mensual- todos los pagos recibidos por profesionales y empresas, sin importe mínimo. Esta obligación no afecta a las transferencias o pagos entre particulares que no estén relacionados con una actividad económica.

En materia de Impuesto sobre Sociedades

Mediante la Ley 7/2024 se modificó, con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2025, los tipos de gravamen del impuesto para pymes del 25% al 20% y micropymes del 20% al 17%. Las reducciones son escalonadas a lo largo de los periodos 2025 a 2029. Las empresas de nueva creación tendrán un tipo reducido del 15 % durante los dos primeros ejercicios con base imponible positiva. Esta medida busca aliviar la presión fiscal sobre el tejido empresarial más pequeño e incentivar la actividad emprendedora. Además, se refuerza la reserva de capitalización, que podrá alcanzar hasta un 30 % de deducción si se incrementa la plantilla en más de un 10 % y se mantiene durante tres años.

Fiscalidad verde y sostenibilidad empresarial

La fiscalidad verde ha experimentado un notable desarrollo en España y su impacto es cada vez más visible en la vida diaria de los ciudadanos y las empresas. Si bien estos impuestos suponen una carga adicional, su objetivo es claro: promover una transición hacia un modelo económico más sostenible y respetuoso con el medio ambiente Los nuevos paquetes de medidas fiscales suponen tanto desafíos como oportunidades pues generan incentivos para la innovación y la adopción de tecnologías más limpias. Las actividades contaminantes verán incrementado su gravamen, mientras que se aplican deducciones a empresas que inviertan en energías renovables.

En materia de IVA

Los cambios IVA 2026 responden a la necesidad de armonizar los criterios europeos, especialmente en la prestación de servicios digitales. Esto incluye la venta de software, suscripciones, consultorías remotas y productos virtuales. El objetivo es crear un IVA uniforme para operaciones transfronterizas.

El Ministerio de Hacienda ha publicado el proyecto de Orden que aprueba los modelos 041 y 350 relacionados con el régimen de franquicia del IVA, confirmando que España no implementará este sistema de exención en territorio nacional. El documento establece que los empresarios y profesionales españoles únicamente podrán solicitar la aplicación de la franquicia para las operaciones que realicen en otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que su volumen anual de operaciones comunitario no exceda de 100.000 euros.

En materia de IRPF

El 11 de diciembre de 2025 se ha publicado la Orden de módulos por la que se desarrolla para 2026 el sistema de estimación objetiva del IRPF (el denominado sistema de módulos) y el régimen especial simplificado del IVA. Si bien la Orden no especifica los límites excluyentes, se espera que los actualmente vigentes se prorroguen un año más por seguridad jurídica.

Además, en este capítulo conviene reseñar que todos los perceptores de prestaciones por desempleo deberán presentar la declaración de IRPF, sin excepción y que -también con efectos desde el 1 de enero de 2025- los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional tendrán derecho a una deducción de 340 euros en su declaración del 2025 a presentar en 2026.