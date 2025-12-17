Nuevas jornadas de vacunación sin cita para la gripe en el hospital Provincial de Zaragoza: estos son los días y los horarios

La incidencia de la gripe se sitúa en Aragón en 351,3 casos por 100.000 habitantes, según el último dato disponible, frente a los 325,1 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior. Se trata de un ligero descenso que, por provincias, solo se ha dado en Zaragoza, por lo que la transmisión del virus sigue siendo fuerte en la comunidad y, por tanto, no se puede decir que el pico de contagios de la enfermedad haya pasado en la comunidad.

Por este motivo, desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón se han vuelto a organizar jornadas de vacunación sin cita previa para lograr una mayor cobertura de protección.

Así, el hospital Provincial de Zaragoza -Nuestra Señora de Gracia- acogerá este jueves y viernes, 18 y 19 de diciembre, dos nuevas jornadas vacunación sin cita frente a la gripe, en horario de 16.00 a 20.00 horas. Además, se están trabajando en organizar la vacunación sin cita, también en los centros de salud, en días posteriores.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha recordado que el objetivo de estas jornadas es facilitar el acceso a la inmunización y reforzar la prevención frente a la gripe en un contexto de elevada circulación del virus.

Por provincias, la incidencia alcanza los 368,1 casos por 100.000 habitantes en Zaragoza; 356,9 en Huesca; y 227,2 en Teruel, lo que refleja una circulación intensa del virus en todo el territorio. "El aplanamiento de la curva de la incidencia global en Aragón y la bajada en la provincia de Zaragoza no supone que vaya a ser la tendencia en las próximas semanas, sobre todo ante la proximidad de las fechas navideñas", recalcan desde la consejería.

Uso de mascarillas e higiene de manos

Actualmente, las tres provincias aragonesas se encuentran en nivel 2 de riesgo en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón. Esto implica intensificar las recomendaciones de prevención frente a la gripe, con especial énfasis en la vacunación, especialmente ante el aumento de reuniones familiares y sociales con motivo de las fiestas navideñas.

Otras medidas fundamentales son la higiene de manos y el uso de la mascarilla, especialmente cuando se presentan síntomas, además de evitar los contactos sociales. También se han de ventilar espacios y proteger a los más vulnerables.