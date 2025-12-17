EL PERIÓDICO destina su calendario solidario a las personas sin hogar

Ya se ha convertido en una tradición: vuelve el calendario solidario de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Una vez más, los fondos que se recauden con la venta del calendario se donarán a una organización benéfica. Este año, los ingresos generados irán a parar a la Fundación San Blas, entidad que acompaña a las personas sin hogar.

El calendario, que se podrá adquirir desde el jueves 18 de diciembre por solo dos euros junto al ejemplar del diario, cuenta con la colaboración de Fundación La Caixa, Eroski, AWS, Salgar, Ignis y Corona de Aragón.

Las fotografías que ilustran cada mes han sido tomadas por los fotógrafos del periódico como Jaime Galindo, Miguel Ángel Gracia y Pablo Ibáñez. Las imágenes reflejan los eventos más destacados de la agenda aragonesa del último año. San Valero, la Cincomarzada, San Lorenzo, el Certamen Oficial de Jota… este calendario no solo es una forma de medir el tiempo, sino también el vivo reflejo de nuestra esencia.

Otras de las fotografías ilustran los hechos insólitos que ha traído el último año. El 25 de mayo, se disputó el último partido en La Romareda. El histórico estadio de la capital aragonesa puso el punto y final a 68 años de historia. Los zaragocistas no desaprovecharon la oportunidad de llevarse consigo un pedazo del campo: algunos incluso arrancaron los asientos del recinto.

La victoria del Casademont Zaragoza en la Supercopa LF Endesa es otra de las efemérides del 2025. Las jugadoras del equipo aragonés se impusieron al Valencia Basket en un vibrante partido que culminó con un resultado de 68-79.

Seguro que la mayoría de aragoneses no olvidará jamás los grandes acontecimientos del 2025, pero el calendario de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sirve como recordatorio mensual del carácter y entrega sin igual de los aragoneses. Organizaciones como la Fundación San Blas contribuyen a lograr un Aragón mejor gracias a la colaboración desinteresada de voluntarios y empresas.

Servicios dignos para las personas sin hogar

La Fundación San Blas echó a andar en 2012, cuando el padre Ignacio Cendoya inauguró un lugar donde atender a las personas sin hogar en la calle San Blas, santo que dio nombre a la entidad.

Desde entonces, la fundación ayuda diariamente a cientos de ciudadanos con escasos recursos. Cada día, sirven 90 desayunos y 150 cenas. Este año, su centro ha estrenado una nueva cocina y cámara frigorífica. “Nuestro objetivo no es solo dar de cenar y desayunar, también queremos lograr la integración de las personas”, reconoce Antón Borraz, presidente de la entidad. Este propósito se materializa incluso en su nueva cocina: sus dos trabajadores eran personas sin hogar que se han reinsertado en el mundo laboral gracias a la fundación.

“La consigna es otro de nuestros buques insignia”, asegura Borraz. Y no es para menos: sus instalaciones disponen de 124 taquillas donde los usuarios pueden guardar sus pertenencias. “La consigna proporciona un espacio seguro y les libera de la carga física y emocional de trasladar las maletas a todas partes”, considera el presidente.

La fundación también proporciona a las personas sin techo los recursos necesarios para combatir el frío: mantas, sacos de dormir, esterillas, abrigos… “Agradecemos muchísimo estas donaciones”, subraya Borraz. Su centro de día también les permite sentir el calor de la compañía. En su sala de estar, los usuarios pueden charlar con sus compañeros, cargar el móvil y acceder a internet.

En 2022, San Blas dio un nuevo salto en sus servicios y empezó a gestionar tres viviendas: dos dirigidas a jóvenes menores de 25 años en formación y búsqueda activa de empleo y otra reservada para mayores de 30 años que se inician en el mercado laboral. “Nuestro objetivo para el año que viene es un piso para mujeres porque cuando duermen en la calle corren muchos riesgos”, explica el director.

Profesionales y voluntarios

Pero el trabajo de la organización no termina una vez cubiertas las necesidades básicas de los usuarios. En sus filas, cuentan con una psicóloga clínica, una trabajadora social y un psiquiatra. También ayudan a sus usuarios extranjeros a gestionar su documentación. “La mayoría de personas que nos visitan proceden de África, aunque también hay españoles y europeos”, afirma Borraz.

En las dependencias de San Blas, las personas sin hogar reciben ayuda profesional, pero también el cariño de los voluntarios. “Son el colofón y motor de nuestra institución”, sostiene Antón Borraz. En la actualidad, 90 voluntarios colaboran de forma altruista con la asociación. En cada turno, tanto de mañana como de tarde, trabajan ocho voluntarios. Además, los fines de semana prestan su ayuda los voluntarios de organizaciones como Fundación Ibercaja, Caixabank, la cofradía de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, Mapfre, Iberalbion y los Scouts de Villamayor.

Todos quienes colaboran con la fundación coinciden: el perfil de las personas sin hogar está cambiando. “Tenemos muchos prejuicios Si ves a muchos de nuestros usuarios nunca te imaginarías que duermen en la calle. Son gente completamente normal que ha acabado en esa situación por circunstancias horribles”, explica el director de San Blas. Además, cada vez más gente demanda su ayuda. En 2020, la fundación atendió a 582 personas, frente a las 1080 de 2024.

En este contexto, cobra todavía más importancia la cooperación ciudadana para mejorar la vida de las personas en riesgo de exclusión social. El apoyo de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN es un ejemplo de cómo las empresas y los particulares pueden remar de la mano. El calendario se podrá adquirir desde el viernes 20 de diciembre por solo dos euros junto al ejemplar del diario en los quioscos, puntos de venta y en las oficinas de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en Zaragoza.