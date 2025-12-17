El PSOE pide a la Junta Electoral suspender el acto de presentación del centro de salud de Arcosur en plena precampaña

El PSOE ha presentado este miércoles a primera hora una denuncia ante la sede de la Junta Electoral de Aragón en la que solicita la suspensión de la presentación del futuro centro de salud del barrio zaragozano de Arcosur, previsto para las 11.30 horas con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca.

Esta es la segunda denuncia electoral que presentan los socialistas aragoneses en apenas dos días desde que se convocaran las elecciones anticipadas en la comunidad para el 8 de febrero, después de la realizada este martes por el anuncio del Grado de Farmacia en Huesca, también por parte del presidente Azcón.

El PSOE argumenta en su escrito que la presentación del futuro centro de salud de Arcosur es el segundo acto del presidente autonómico que "contraviene la actual legislación vigente" ya que sirve para hacer un anuncio "con claros visos electorales".

Por ello, ha pedido que la Junta Electoral de Aragón se reúna para suspender el acto programado, que ha sido difundido a través de las convocatorias públicas del Gobierno autonómico y está incluido en la agenda oficial de este miércoles.

En el escrito, los socialistas recuerdan que el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) prohíbe expresamente la realización de anuncios, logros o realizaciones, y piden sanciones ya que es el segundo día que Azcón hace "un anuncio electoral".

Por último, reclaman a la Junta Electoral que adviertan al presidente y al resto de miembros del Ejecutivo autonómico de "abstenerse" de hacer anuncios electorales hasta el 8 de febrero, dada la "reiteración" en el incumplimiento de la ley.