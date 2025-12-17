El pueblo de Aragón donde llovieron 700 millones hace 11 años: "Ya no quedan décimos de aquel número"

La cuenta atrás para uno de los días más ilusionantes del año ya ha comenzado. A pocos días del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, la ilusión de que toque el Gordo o cualquiera de los premios ya se puede notar en muchos lugares de España. Millones de españoles encenderán sus radios y televisiones, a primera hora de la mañana, para escuchar con ilusión como los niños de San Ildefonso entonan alguno de los décimos que han comprado.

Pocos serán los afortunados que verán su suerte cambiar en apenas segundos. La tradición por comprar lotería se extiende a todos los puntos de la geografía española y, en Aragón, no iba a ser menos. Hay un pequeño pueblo aragonés que se ha acostumbrado a celebrar la llegada de millones durante los últimos años. Y es que en Grañén (Huesca) se han repartido más de 700 millones de euros convirtiéndose en una de las localidades españolas con más suerte en todo tipo de sorteos.

La suerte por bandera

El idilio de Grañén con la lotería viene ya de lejos. Su historia más icónica ocurrió en 2011, cuando la única administración de loterías del municipio oscense vendió íntegramente el número 58.268, repartiendo 700 millones del Gordo. Esta "lluvia de millones" también se repartió en municipios colindantes como Sodeto o Tardienta. Por aquel entonces, la administración de Lotería de Grañén, situada en el número 4 de la calle Joaquín Costa, estaba frecuentada por Fortunato y María Pilar.

Ahora, tras la jubilación de sus padres, César Oriol ha cogido el testigo del negocio. "Viene gente de distintos puntos de España a comprarnos lotería. Lo que sucedió aquel año es algo irrepetible. Mira que ha pasado bastante tiempo, pero sigue habiendo tirón", comenta Oriol. La relación que tiene esta administración con la suerte va más allá del sorteo de Navidad. "Este año vendimos un décimo del Sorteo de la Lotería Nacional que se hace todas las semanas. El número era el 42.977", comenta con orgullo.

Desde el sorteo del 2011, este establecimiento ha repartido más de 35 millones de euros en premios de distintos sorteos. Lo más recientes fueron un millón de euros en el Euromillones y 120.000 euros del sorteo de la Lotería Nacional con el número 72.792, del que vendieron una serie completa.

Transformar la vida de tanta gente con la que llevas compartiendo rutina desde siempre gracias a un millonario premio que has vendido desde tu negocio es una sensación única. "La ilusión con la que me levanto el 22 de diciembre no se puede describir. Poder hacer millonaria a gente que ves en tu día a día es muy reconfortante", menciona César.

Palmarés de premios de la administración de Lotería de Grañén Cuatro premio de 3.600.000 euros de la Lotería de Navidad en 1995

Premio de 77.000 euros de la Primitiva en 2004

Segundo premio de 720.000 euros de la Lotería Nacional en 2006

Primer premio de 9.000.000 euros de la Lotería Nacional en 2008

Primer premio de 3.8000.000 euros de la Bonoloto en 2011

El Gordo 700.000.000 euros de la Lotería de Navidad en 2011

Primer premio de 9.000.000 euros en la Lotería Nacional en 2013

Premio de 84.000 euros en la Quiniela en 2013

Tercer premio de 22.500.000 euros de la Lotería de Navidad en 2015

Primer premio de 2.400.000 euros de la Lotería Nacional en 2018

Tercer premio de 320.000 euros de la Lotería Nacional en 2018

Premio El Millón de 1.000.000 euros de Euromillones en 2023

Segundo premio de 120.000 euros de la Lotería de Navidad

Agotado el número de los 700 millones

El 58.268 fue el número afortunado de aquel sorteo del 2011 que repartió más de 700 millones de euros en Grañén y alrededores. "Todavía seguimos viendo ese décimo que tanta suerte repartió. A diferencia de otros años, para este sorteo lleva agotado más de un mes. Hace tiempo que no pasaba esto", comenta el propietario de la administración de loterías del citado pueblo oscense.

Aunque todavía no tienen una cifra exacta de los boletos que han vendido, César ha notado que los terminados en 5 o 7 son los más demandados. Actualmente, el propio César Oriol trabaja codo con codo con su hijo con el único objetivo de seguir dando alegrías a los vecinos de Grañén y alrededores el próximo lunes 22 de diciembre.