El pueblo de Huesca que ha repartido un millón de euros en el Euromillones

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 está a la vuelta de la esquina. Muchas administraciones loteras de todo el país se preparan para uno de los días más ilusionantes de todo el año. El objetivo es el mismo: repartir millones de euros y cambiar la suerte de sus clientes en apenas unas horas. Aunque todavía quedan cinco días para el sorteo, un municipio de Huesca encara las últimas horas previas con una noticia inmejorable.

La librería, estanco y administración de loterías Fañanás de Biescas repartió en el día de ayer un millón de euros en el sorteo Euromillones que se celebró este martes 16 de diciembre. Este sorteo complementario exclusivo para España garantiza que, en cada jornada de Euromillones, un jugador de nuestro país se convierte en millonario. El boleto ganador fue validado en el despacho receptor nº 40.125, situado en la calle Mayor de la citada localidad oscense.

14, 16, 40, 41 y 44. Estrellas 02 y 10. Combinación ganadora de El Millón: WHM36806. Este ha sido el resultado que ha cambiado la vida del afortunado. Todos los martes y viernes, a través de Loterías y Apuestas del Estado, el sorteo de Euromillones da la oportunidad a que jugadores de toda Europa se puedan hacer millonarios. Para ello, deben acertar los cinco números de la combinación ganadora y la cifra de las dos estrellas.

También existe el Sorteo de El Millón que da la oportunidad de ganar un millón de euros si coincide la combinación de cifras y letras con la del boleto jugado. En cada uno de los sorteos se entrega un millón. No es la primera vez que esta administración de Biescas reparte suerte en la zona. Ya repartió 1,6 millones de euros con una Primitiva en 2018; vendió un cuarto premio de la Lotería de Navidad en 2021 y entregó parte del primer premio de la Lotería Nacional en 2023.