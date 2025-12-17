Los trabajadores de Urgencias del Miguel Servet de Zaragoza piden "más seguridad" ante las "tensiones" que genera la saturación: "Experimentamos un continuo estado de desgaste físico y psíquico"

Más de 200 trabajadores de Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza han denunciado este miércoles la "cotinua saturación" del servicio y han solicitado "medidas de seguridad" ante el incremento, según han indicado, de las "tensiones" de los pacientes dadas las esperas que tienen que soportar. "Vemos insuficientes nuestros esfuerzos para ejercer una atención óptima y digna", han indicado.

A través de un comunicado firmado por 243 empleados de diferentes categorías denuncian la "carga de trabajo" y ponen el foco en los pacientes que sufren trastornos de salud mental y acuden a Urgencias. "Los pacientes con necesidades especiales, como pueden ser enfermos de salud mental, no están siendo atendidos en las condiciones lo más óptimas posibles", indican.

"Sufrimos las necesidades y las carencias de la Atención Primaria, así como de las de hospitalización, llevándonos a la situación que describimos. Experimentamos un continuo estado de desgaste físico y psíquico cada vez más notable en el día a día. Todo lo expuesto crea un tenso clima donde cada vez es más presente la posibilidad de que se sufran agresiones físicas, psíquicas y sexuales", han señalado.

Varios pacientes en las nuevas urgencias de tarde de Zaragoza, el pasado 1 de diciembre. / MIGUEL ANGEL GRACIA

En las últimas semanas, tanto las Urgencias del Servet, como las del Clínico y el Royo Villanova han experimentado una alta presión asistencial por el pico de contagios de gripe. "Entendemos que es un problema con múltiples causas y de compleja solución, pero percibimos que la situación no lleva camino de paliarse y esto está provocando alto volumen de trabajo, aumento de los tiempos de espera y de la estancia en el servicio de aquellos pacientes que requieren ingreso.

Entre las peticiones de los trabajadores está la presencia de "personal de seguridad adecuado con el cual nos sintamos realmente protegidos para realizar bien nuestro trabajo", han indicado. También solicitan que todos trabajadores del servicio de Urgencias "tengan la posibilidad de registrar incidencias", en el sistema, aludiendo a que los TCAES actualmente no pueden.

Más recursos y campañas de sensibilización

También piden" pantallas a la vista del personal, de los pacientes y acompañantes donde se indiquen tiempos estimados de espera", así como "protección" del puesto de Triaje, "para que nunca haya una persona sola", señalan.

Las campañas de sensibilización "para educar a la población sobre el correcto uso de las urgencias hospitalarias" también figura entre sus peticiones, así como "fomentar y dotar de recursos" la difusión de protocolos existentes sobre agresiones y aquellos que se consideren oportunos.

Fuentes del Departamento de Sanidad indicaron que el Salud valora positivamente todas aquellas propuestas que puedan contribuir a mejorar el funcionamiento del servicio, pero también señala que del documento al que se alude todavía no hay constancia oficial ni en la gerencia ni en la dirección del centro, por lo que no se ha podido analizar con el rigor que merece.

Además, también piden desde Sanidad que la mejor manera de canalizar cualquier reclamación o propuesta es a través de los cauces establecidos y recuerdan que, pese a la situación epidémica en todo el país por las infecciones respiratorias de tipo estacional, la asistencia sanitaria está garantizada.