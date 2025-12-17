Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya se puede solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas de Aragón

Los electores que decidan votar por correo pueden pedir hasta el día 29 de enero de 2026 su certificado del censo electoral

Una furgoneta de Correos.

Una furgoneta de Correos. / EFE

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El voto por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón, que se celebrarán el domingo, 8 de febrero de 2026, ya se puede solicitar. Los electores que decidan votar por correo pueden pedir hasta el día 29 de enero de 2026 (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

Presencial o a través de Internet

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos, sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

La solicitud de voto por correo también puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad --acreditada mediante certificación médica oficial-- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Opción de cita previa

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello el elector tan sólo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y, por último, elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Aragón, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 19 de enero de 2026, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. Se recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 4 de febrero de 2026.

