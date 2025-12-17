Zaragoza, tierra de molinos: uno de cada cinco municipios ya producen energía eólica

La provincia de Zaragoza refleja las dos caras de la misma moneda en el sector de la energía eólica. El territorio aragonés, en general, es bastante pródigo para los molinos, con proyectos que han ido acumulándose en cascada en las dos últimas décadas. Así, los últimos datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que este martes ha presentado su último informe económico sobre el impacto del sector, reflejan que en la provincia zaragozana prácticamente uno de cada cinco municipios cuentan con un parque eólico. Concretamente, el 17%.

Un porcentaje alejado del de otras provincia,s especialmente las gallegas, donde casi una de cada dos localidades de Lugo (51%) y La Coruña (45%) tienen molinos en sus fronteras. Con todo, en Zaragoza capital se da una circunstancia excepcional que también define la esencia aragonesa, que concentra buena parte de la población no solo de la provincia sino de toda la comunidad.

Es por ello que, debido a su extenso término municipal (donde tiene una potencia instalada de más de 200 MW), los datos se distorsionan y provocan que el 82% de los ciudadanos de la provincia vivan en una localidad con parques eólicos, un ranquin que Zaragoza lidera junto a Albacete, que se maneja en esos mismos términos porcentuales. A nivel nacional, ambos datos (municipios con molinos y ciudadanos viviendo en ellos) es idéntico: el 11%.

Mientras, en Huesca y Teruel las cifras son algo menores. En el segundo caso, uno de cada diez pueblos (11%) cuentan con un parque eólico y en ellos residen el 6% de los turolenses. Una situación similar a la que se da, por ejemplo, en Asturias, donde hay un 22% de municipios que producen energía eólica y solo un 6% de habitantes en ellos. Por último, en la provincia oscense el porcentaje es el mismo para ambos casos, un 3%. Madrid, Gerona, Alicante, Ceuta, Melilla, Córdoba y Badajoz son los únicos territorios sin parques eólicos.