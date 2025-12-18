Alegría acusa a Azcón y al PP de "soberbia" por hacer anuncios en precampaña

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha criticado este jueves la "soberbia" del presidente de Aragón, Jorge Azcón, y del Partido Popular por realizar anuncios de proyectos una vez convocadas las elecciones autonómicas y por los que los socialistas han llegado a denunciar en tres ocasiones a la Junta Electoral para solicitar sanciones.

En una visita a las localidades de Aínsa y Boltaña, ha censurado que el PP y su presidente actúen "a pesar de estar en campaña" como si no estuvieran obligados a cumplir la normativa electoral. "Lo único que puedo decir es que cuando la soberbia es tu forma de actuar natural, te crees impune a la hora de cumplir la ley o las reglas básicas", ha afirmado, preguntada por el inicio de la precampaña marcado por la interposición de las citadas denuncias ante la Junta Electoral.

La dirigente socialista ha recordado que en este periodo de precampaña todos los responsables públicos deben "ajustarse a la legalidad vigente y adecuarse a esas reglas básicas" que rigen durante esta época electoral.

Pilar Alegría ha visitado la residencia La Solana, en Aínsa. / PSOE ARAGÓN

Residencia La Solana

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha visitado la residencia comarcal de mayores La Solana, de Aínsa, donde ha reclamado un aumento de las plazas públicas, y ha anunciado que esta será una de las prioridades de su proyecto político si alcanza la Presidencia de Aragón tras las elecciones de 8 febrero. De hecho, fue uno de los asuntos en los que los socialistas plantearon un acuerdo con el Partido Popular de Jorge Azcón, cuando la propia Alegría anunció su propuesta de "mano tendida" para salvar la aprobación de los Presupuestos de Aragón de 2026 en un insólito giro para apoyar al PP.

La dirigente socialista ha recordado que la última actualización de La Solana se realizó durante el Gobierno de Javier Lambán, con Mariví Broto como consejera, y ha denunciado que desde entonces se han vivido "dos años de absoluta dejadez frente a esta residencia".

Alegría ha puesto el acento en el coste económico que supone para las familias el acceso a este tipo de recurso, que puede rondar "desde los 1.100 euros hasta los 1.700 o 1.800 euros", cantidades que, ha advertido, pueden absorber "el cien por cien de una pensión" o "el 70, el 80 o el 90%" del salario de los familiares. Por ello, ha defendido la necesidad de "apostar por esas plazas públicas".