Alivio para el porcino: la caída de precios se frena pero el sector pierde en Aragón 6 millones a la semana por la peste

Alivio temporal para un sector porcino que encadena sustos en las últimas semanas por la crisis sanitaria desatada tras el foco de peste africana (PPA) en Cataluña. El precio del cerdo cebado ha frenado su caída tres semanas después de detectarse el virus en jabalíes silvestres de la sierra de Collserola, en la provincia de Barcelona. Aun así, acumula un desplome de 26 céntimos desde entonces. La cotización en Mercolleida quedó este jueves en 1,04 euros por kilo vivo.

La lonja catalana es la referencia estatal del mercado porcino en España y publica las cotizaciones oficiales del cerdo cebado (en vivo y en canal). Aunque esta semana el precio se ha mantenido sin cambios, el nivel actual es el más bajo de los últimos cuatro años. Hay que remontarse a finales de 2021 y comienzos de 2022 para encontrar valores en torno a un euro por kilo. Conviene recordar que en 2023 llegaron a pagarse hasta dos euros por kilo.

30 euros menos por cerdo

Por su parte, el lechón se mantuvo en 24 euros por animal. De este modo, el productor deja de ingresar 30 céntimos por cada kilo de cerdo enviado a matadero, lo que equivale a unos 30 euros por animal.

Teniendo en cuenta que el sector sacrifica alrededor de un millón de cerdos a la semana, el impacto asciende a unos 30 millones de euros de pérdidas semanales en estos momentos. De esta cantidad, casi 6 millones corresponden a Aragón, cuyos mataderos procesan cerca de 200.000 cabezas a la semana.

La caída sigue en la Lonja de Binéfar

En la Lonja de Binéfar, sin embargo, el mercado sí volvió a girar a la baja en su última sesión celebrada este miércoles. El cerdo cebado se recortó dos céntimos en una coyuntura que el propio sector describe como “especialmente compleja” a las puertas del cierre del año.

Tras las fuertes correcciones de las últimas semanas, el signo negativo se impone de nuevo por la presión del exceso de oferta, con una amplia disponibilidad de animales y pesos que siguen “acompañando”, según explican desde la lonja oscense.

Aunque la situación sanitaria ligada a la PPA se considera, por ahora, contenida y bien gestionada, esa mayor tranquilidad en lo sanitario todavía no se traduce en una mejora comercial, especialmente por la falta de normalización en las ventas exteriores, que sigue tensionando la capacidad de almacenaje.

La diferencia de la granja al matadero

Mercolleida es la referencia más seguida por el sector para el cerdo cebado en vivo (precio por kilo en granja) y actúa como termómetro semanal, según explican fuentes del sector, aunque su cotización no es vinculante. Sirve de base para que mataderos y ganaderos negocien operaciones que, según la oferta disponible y la urgencia de salida, pueden cerrarse a ese nivel o con ajustes de uno o dos céntimos.

En la práctica, esa variación aparentemente pequeña se multiplica cuando se traslada al animal. Fuentes del sector recuerdan que lo habitual es trabajar con cerdos en torno a 110 kilos de peso vivo a la salida de granja, de modo que una bajada de dos céntimos por kilo supone algo más de dos euros por cerdo, una cifra que se dispara en explotaciones con rotaciones semanales y miles de cabezas.

La caída del precio, añaden las mismas voces, castiga primero al ganadero -más aún si vende por debajo de su coste-, mientras que el matadero gana margen al comprar materia prima más barata y puede competir mejor frente a otros operadores europeos.

Sin embargo, ese alivio para la industria se ve limitado en el contexto actual porque parte de los mercados exteriores están cerrados por la alarma sanitaria, como ocurre con Japón y Filipinas. El producto que no puede exportarse acaba buscando salida en Europa, aumenta la oferta y presiona aún más las cotizaciones.