Aragón asegura que la distribución eléctrica planteada por el Gobierno impide construir cuatro nuevos centros de datos y tres plantas de hidrógeno verde
Desde el Pignatelli han presentado más de una veintena de alegaciones al plan planteado por el ministerio
El Gobierno de Aragón ha presentado más de una veintena de alegaciones a la planificación de la red de transporte de electricidad hasta 2030, ya que con la propuesta actual del Ejecutivo central, desde el Pignatelli sostienen que, a grandes rasgos, quedarían comprometidos diez proyectos. Seis de ellos corresponden a nuevos centros de datos que todavía no han sido anunciados y los otros cuatro a inversiones en materia de hidrógeno verde.
Concretamente, cuatro de esos nuevos centros de datos no podrían implementarse debido a la falta de acceso a la energía y los otros dos, si bien tienen asegurado el acceso a la energía, necesitarían de alguna posición de consumo extra. Es decir, más enchufes. En cuanto a los campus milmillonarios hasta ahora anunciados, no corren peligro y todos pueden ponerse en marcha, aunque las futuras ampliaciones que tienen previstas a medio plazo dependen de los concursos de acceso e incluso de la creación de más infraestructuras.
Por su parte, hay tres proyectos de hidrógeno verde que tampoco verían la luz y un cuarto que no podría ampliarse por la misma razón, concretamente el proyecto Catalina de Andorra, que precisaría también de un mayor nivel de acceso a la energía. En ese sentido, las alegaciones del Gobierno autonómico estiman que con 2GW se darían por satisfechas todas esas necesidades.
El otro gran punto de fricicón está en el ámbito de las infraestructuras eléctricas. Con el planteamiento actual del ministerio, Aragón recibiría 750 millones de euros, pero solo 14 serían para posiciones de apoyo a la distribución. En el reparto anterior, fueron 639 millones y 76,8 de ellos iban para esto último, aunque desde el Pignatelli denuncian que el 40% está aún sin ejecutar y que, de hecho, se incluye en esos 750 millones.
En una rueda de prensa, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, han explicado el contenido de algunas de esas alegaciones. Por ejemplo, se pide que se suprima la nueva línea eléctrica Mudéjar-Vandellós al considerar que no es "necesaria" y que tendría afecciones paisajísticas considerables en el Matarraña. Además, desde la DGA deslizan que la intención real de dicha línea es llevar la energía renovable hasta el municipio tarraconense, donde existe una central nuclear.
Una decisión "política"
"De las comunidades más potentes en energía renovable, somos los últimos. Cataluña y el País Vasco multiplican dos y tres veces el número de posiciones", ha denunciado Vaquero, quien ha insistido en el trasfondo "político" de la decisión del Gobierno para este reparto. "Estamos perdiendo oportunidades que son de país porque Pedro Sánchez está más preocupado por sus líos", ha criticado.
Desde el Pignatelli aseguran que lo ideal sería "reforzar la red de distribución" y ejecutar "nuevas posiciones de consumo para proyectos estratégicos". Estas últimas, por lo general, corren a cuenta del propio consumidor, no de Red Eléctrica, a no ser que fuese necesario construir una nueva subestación eléctrica, que solo sería necesario en uno de los casos planteados por Aragón. "Esperamos que el ministerio reflexione", han concluido.
