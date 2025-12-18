Aramón presenta su programación de Navidad: esquí, ocio y actividades para todos los públicos

El Grupo Aramón da la bienvenida a la Navidad con una programación especial pensada para todos los públicos, que combina deporte, ocio y tradición en las estaciones de Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares. Durante estas fechas, los visitantes podrán disfrutar de cerca de 120 kilómetros esquiables.

De cara al fin de semana, Formigal-Panticosa prevé ofrecer 80 kilómetros esquiables, con 32 remontes en funcionamiento, lo que permitirá disfrutar de una amplia variedad de pistas y sectores durante los días festivos.

En Cerler, las recientes nevadas han dejado 40 centímetros de nieve fresca y se prevé superar los 30 kilómetros esquiables durante el fin de semana. Además, con la apertura del telesilla Gallinero, la estación alcanza ya su máximo desnivel, permitiendo disfrutar de todas sus cotas. También estará operativa la pista 9 Km, el descenso más largo de España.

En Javalambre, este fin de semana volverá a estar operativa la pista de trineos y la estación tiene prevista la apertura de pistas el próximo 26 de diciembre, ampliando así la oferta esquiable de cara a las fechas navideñas, mientras los equipos continúan trabajando para ofrecer las mejores condiciones posibles. Por su parte, Valdelinares mantiene actualmente 7 kilómetros esquiables. Las previsiones meteorológicas para los próximos días son favorables y, si se confirman, permitirán seguir ampliando el dominio esquiable. Además, la estación celebrará el sábado 20 de diciembre el tradicional vermú de bienvenida para los abonos de temporada

Papá Noel visita las estaciones del Grupo Aramón

El 24 de diciembre, Papá Noel llegará desde el Polo Norte para visitar las estaciones del Grupo Aramón antes de iniciar su tradicional reparto de regalos.

En Formigal-Panticosa, Papá Noel recorrerá la estación durante la mañana, comenzando por la zona de Anayet y los jardines de nieve, donde saludará a los más pequeños. La jornada se completará con un chocolate caliente para todos los asistentes y continuará en Panticosa, donde se desplazará esquiando hasta llegar a la zona de Petrosos.

En Cerler, Papá Noel también se dejará ver esquiando por la estación. El día 24 de diciembre iniciará su recorrido a partir de las 10:30 h en Cerler 1.500, desde donde comenzará un tour por distintos puntos de la estación para recoger los últimos encargos antes de la noche más mágica del año.

En la estación turolense de Valdelinares, Papá Noel recorrerá las pistas esquiando, acompañado de su elfo, repartiendo caramelos y compartiendo momentos con pequeños y mayores para arrancar la Nochebuena con ilusión.

Campanadas en la nieve

La despedida del año será uno de los momentos destacados de la programación navideña del Grupo Aramón, con propuestas singulares para celebrar la llegada de 2026 en plena montaña.

El 31 de diciembre, Formigal-Panticosa vivirá una Nochevieja especial con las campanadas retransmitidas en directo por Mediaset, con Sandra Barneda y Xuso Jones, desde el après-ski Marchica, reforzando el posicionamiento de la estación como uno de los grandes escenarios del invierno. Marchica abrirá una primera sesión de après-ski de 17:00 h a 21:00 h, exclusiva para mayores de 18 años, con las actuaciones de Luc Loren y Carlos Jean. A partir de las 22:30 h y hasta la 01:30 h, el espacio volverá a abrir sus puertas a todos los públicos para acoger la Noche de Campanadas, con acceso gratuito y reparto de cotillón y uvas. Además, como ya es tradición, Sarrios será otro de los puntos clave de la jornada con Campanadas a las 12:00 h y una sesión de Carlos Jean hasta las 13:00 h.

En Cerler, se celebrarán las tradicionales Campanadas del Mundo, con ensayos de las doce uvas a lo largo del día en distintos puntos de la estación: a las 12:00 h en la Terraza de Ampriu, a las 13:00 h en Colladeta Burger, a las 14:00 h en la Terraza de Cota 2.000 y a las 18:00 h, en el après-ski Remáscaro, donde la celebración continuará de la mano de Alex Curreya.

Las estaciones de Javalambre y Valdelinares despedirán el año con las Campanadas en Altura, con música en directo desde las 11:00 h en las terrazas de Sabina y La Cabaña 1.900, respectivamente, y un brindis conjunto al mediodía para dar la bienvenida a 2026.

Además, Valdelinares reforzará su programación navideña con varias citas del ciclo M Experience en la Cabaña 1.900, con actuaciones de Eddy Charlez y Samuel Sánchez los días 27 y 28 de diciembre, y de Topo y Jano los días 3 y 4 de enero, completando la oferta musical durante las fiestas.

Descenso de antorchas y actividades en Teruel

El 30 de diciembre, Formigal acogerá uno de los momentos más especiales de la temporada con la celebración del tradicional descenso de antorchas a partir de las 18:30 h, una cita que permitirá vivir una noche única en la montaña, con la bajada nocturna de los esquiadores dibujando una serpiente de fuego que ilumina el paisaje.

El 3 de enero, Cerler también celebrará su descenso de antorchas, un evento nocturno que reunirá a esquiadores y snowboarders en un ambiente muy especial. La bajada se desarrollará desde el telesilla El Molino a las 17:40 h hasta Cerler 1.500.

En la estación de Javalambre la programación navideña contará con una amplia propuesta familiar. Los días 26, 27 y 28 de diciembre, así como 3 y 4 de enero, se celebrarán animaciones infantiles en las pistas de trineos, con juegos, carreras y actividades pensadas para los más pequeños.

La llegada de los Reyes Magos

El 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos pondrán el broche final a la Navidad visitando las estaciones del Grupo Aramón.

En Formigal-Panticosa, la mañana del 5 de enero recorrerán las zonas de Portalet, Anayet y Petrosos. A las 10:00 h llegarán a Petrosos y, después de visitar a los más pequeños en el jardín de nieve, continuarán su recorrido por la estación. A las 12:00 h estarán en Portalet y seguirán hasta la zona de Anayet. Por la tarde, tras un descenso de antorchas desde la zona de Tres Hombres, llegarán a Sextas, donde repartirán regalos a los niños que lo hayan solicitado previamente. En Panticosa, Sus Majestades también realizarán un descenso de antorchas por la pista Estrimal antes de repartir los regalos en el pueblo.

En Cerler, Melchor, Gaspar y Baltasar no fallan a su cita anual esquiando por la estación, repartiendo caramelos y compartiendo momentos con las familias. A las 10:30 h llegarán a Cerler 1.500. Al mediodía esquiarán por Cota 2.000, y hacia las 13:00 h bajarán desde Colladeta a su parada final en el Jardín de Nieve de Ampriu, donde los Reyes recibirán a los más pequeños sentados en sus tronos.

En las estaciones de Javalambre y Valdelinares, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las pistas esquiando, repartiendo caramelos y juguetes y manteniendo viva la ilusión de esta jornada tan especial.

Programación musical

La música será uno de los grandes protagonistas de la Navidad en las estaciones del Grupo Aramón gracias a la programación de M Experience. Durante estas semanas, espacios emblemáticos como Marchica, El Iglú, Cabaña Izas, M the Club, Cantal o Cabaña Garmet Lounge y Remáscaro, en Cerler, acogerán sesiones de DJs y actuaciones pensadas para distintos públicos y momentos del día.

El fin de semana comenzará el viernes 19 de diciembre con sesión en Marchica, de la mano de Sweet Pyrenne, marcando el inicio de la programación musical navideña. Ese mismo día, Remáscaro comenzará su agenda especial en Cerler con la sesión de Homies.

El sábado 20 y domingo 21, los escenarios de El Iglú y Cabaña Izas se convertirán en puntos clave del après-ski, con sesiones de Arkaitz y Mawey el sábado, y de Le Villain y David Nal el domingo.

Marchica celebrará además Pure Marchica, una de sus propuestas más reconocibles.

Durante Nochebuena y el día de Navidad, la música seguirá muy presente en las estaciones, con sesiones de Le Villain, Arkaitz y Mawey en El Iglú y Cabaña Izas, ofreciendo una alternativa de ocio para quienes eligen la montaña para celebrar estas fechas. En Remáscaro, la programación continuará el 26 de diciembre con una nueva sesión de Homies y el sábado 27 de diciembre con Alex Melero. Ese mismo día, en Formigal, tendrá lugar el Opening de M Big Room con Totote.

Además, el día 31 de diciembre, tras las Campanadas en Marchica, la música continuará sonando en Formigal con la apertura de M Big Room a partir de la 01:00 h y la actuación de Luc Loren. La despedida del año también tendrá su protagonismo en Cerler, donde el après-ski Remáscaro acogerá una celebración especial que continuará de la mano del DJ Alex Curreya.

La programación musical de Navidad del Grupo Aramón continuará durante los primeros días de 2026, ampliando la oferta de ocio en los principales espacios de las estaciones. El viernes 2 de enero, Cabaña Garmet Lounge acogerá una sesión de Alex Tena, mientras que M the Club contará con la actuación de Mikel. El sábado 3 de enero, DJ Carlittos será el encargado de animar el après-ski de Marchica, mientras que Mawey actuará en Remáscaro. El domingo 4 de enero, la programación se despedirá con sesiones de Mikel en El Iglú, Saxo en Cabaña Izas y Le Villain en Sarrios, poniendo el broche final a la Navidad musical en las estaciones.

Viajes Aramón, la mejor forma de disfrutar de la Navidad en la nieve

Durante estas fechas, Viajes Aramón, la agencia de viajes del grupo, ofrece paquetes exclusivos que combinan alojamiento y forfait, facilitando la planificación de unas vacaciones de Navidad en la nieve con todas las comodidades.

Con esta completa agenda, el Grupo Aramón refuerza su apuesta por una Navidad que combina deporte, ocio y tradición, consolidando sus estaciones como destinos de referencia para disfrutar de las fiestas en un entorno único.