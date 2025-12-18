Cuenta atrás para descubrir cómo será el nuevo coche que Leapmotor ensamblará en Aragón

Leapmotor pisa el acelerador en Europa y lo hace con una ofensiva de producto que combina diseño, tecnología y una clara vocación industrial. La marca ha desvelado los primeros detalles de tres modelos clave —B03X, B05 y B10 Hybrid EV— que marcan un antes y un después en su estrategia de electrificación para el mercado europeo. Y hay un dato especialmente relevante para España: uno de estos nuevos modelos se fabricará en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), reforzando el papel de la factoría como polo estratégico de la movilidad eléctrica.

El Leapmotor B03X se presenta como un crossover 100 % eléctrico del segmento B desarrollado sobre la nueva plataforma global de la marca. Con unas proporciones generosas para su categoría —más de 4,2 metros de largo, 1,8 de ancho y 1,6 de alto, junto a una distancia entre ejes superior a los 2,6 metros—, promete un habitáculo amplio y confortable. Su cuidada aerodinámica, con un coeficiente de resistencia cercano a 0,26, se apoya en soluciones como manillas semiocultas, techo flotante, iluminación LED y llantas de 18 pulgadas. En el interior, Leapmotor apuesta por materiales de calidad y una tecnología pensada para simplificar la vida a bordo.

Revelación exclusiva de su interior

Por su parte, el Leapmotor B05 encarna la visión más dinámica y urbana de la marca. Con una carrocería de postura ancha, líneas esculpidas y llamativas puertas sin marco, el modelo destaca por una silueta atlética y moderna. La gran novedad llegará en el Salón del Automóvil de Bruselas 2026, donde se revelará por primera vez su interior: asientos ergonómicos, materiales premium y un ecosistema digital intuitivo que busca elevar el confort y la funcionalidad a un nuevo nivel.

La tercera gran apuesta es el Leapmotor B10 Hybrid EV (REEV), un SUV compacto de autonomía extendida basado en la plataforma LEAP 3.5. Este modelo combina la experiencia de conducción eléctrica con la tranquilidad de un generador de gasolina de alta eficiencia que recarga la batería cuando es necesario. A diferencia de los híbridos convencionales, el motor térmico no mueve las ruedas, sino que actúa exclusivamente como generador, garantizando una conducción siempre eléctrica incluso en trayectos largos. Una tecnología ya vista en el C10 REEV, ahora adaptada a un formato más compacto y orientado al público europeo.

Con estos tres lanzamientos, Leapmotor deja clara su ambición: redefinir la movilidad eléctrica en Europa a través de una oferta que equilibra innovación, seguridad y diseño. Y hacerlo, además, con producción local aragonesa en la planta de Stellantis Figueruelas, un movimiento que refuerza tanto su compromiso industrial como su apuesta a largo plazo por el mercado europeo.