Ya hay preacuerdo para el ere de Telefónica: en Aragón puede afectar al 50% de su plantilla

Telefónica y su sindicato mayoritario, UGT, han alcanzado este jueves un principio de acuerdo para el ere planteado por la multinacional de telecomunicaciones española que reduce finalmente la cifra de despidos a 4.539. Las tres sociedades pertenecientes al Convenio de Empresas Vinculadas (Móviles, Soluciones y España) acaparan la mayoría de las salidas, 3.765, y el resto pertenecen a las otras cuatro filiales (Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+). En el caso de Aragón, según fuentes sindicales, hasta el 50% de su plantilla podrá acogerse al expediente de forma voluntaria.

De hecho, la intención tanto de la compañía como de los sindicatos, que deben ratificar y rubricar el preacuerdo el próximo lunes, es completar todo el ere con salidas voluntarias. La previsión es que CCOO y Sumados-Fetico acepten los términos este viernes. La plantilla de la comunidad aragonesa, eso sí, es una de las más modestas del país, entre el 1% y el 2% del total de trabajadores, con unos 250 empleados que se reparten al 90% en las tres capitales, Zaragoza, Huesca y Teruel. El 10% restante está en otros centros del territorio o, directamente, teletrabaja.

No obstante, la regionalización de esta cifra no es definitiva, ya que la negociación se produce a nivel estatal y no provincial ni autonómico. Es decir, Telefónica funciona como una plantilla única. Así, si se alcanza esa cifra de despidos planteada, 4.539, antes de que en Aragón se haya llegado al 50%, ya no sería necesario que ningún trabajador más dejase la empresa. Aunque la puerta la seguirían teniendo abierta incluso una vez completado el ere, que va a primar especialmente la voluntariedad, con condiciones más ventajosas para las personas de edad más avanzada. El número definitivo de afectados en la comunidad superará los 100.

El ok de UGT, sindicato mayoritario, a la última propuesta de Telefónica, tendrá condiciones muy similares al del pasado 2024, con algunos matices en el cobro de algunas primas o el convenio con la Seguridad Social. Con esos términos, los empleados nacidos hasta 1971 podrán acogerse a una indemnización, de forma voluntaria, de hasta el 52% o el 68% de los salarios en función del lugar que ocupen en esas franjas de edad.

En plena negociación de las condiciones de este despido colectivo, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, reconoció desde Zaragoza la pasada semana, en el Congreso de Directivos de CEDE, lo "doloroso" de estas decisiones , aunque justificó que la multinacional debe "sacrificar caja en el corto plazo" para continuar "en el centro del nuevo mapa tecnológico europeo".

En las tres provincias aragonesas, las filiales de Telefónica desarrolla actividades de diversa índole, que pueden ir desde el desarrollo y la comercialización del producto hasta las labores de instalación en empresas, el mantenimiento o la facturación, entre muchas otras.

Los detalles de los despidos

El acuerdo global contempla no sólo una rebaja del número de bajas y una mejora de las indemnizaciones de los empleados que dejan la compañía, también incluye una de las grandes reclamaciones que los sindicatos, la de ampliar hasta 2030 la vigencia de todos los convenios colectivos, recogiendo subidas salariales y mejores de las condiciones laborales para los trabajadores que se quedan.

La propuesta de la dirección de la teleco de indemnizaciones para los afectados de todas las filiales contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entraban los nacidos en 1971 en la última oferta de Telefónica. Los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

En cuanto a los requisitos para poder adherirse de forma voluntaria al ere, en el caso de las filiales del CEV se necesitan 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (en su caso hasta el 31 de diciembre de 2028), mientras que para las las filiales Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. se precisan 13 años de antigüedad, si bien la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, en el caso de estas tres últimas filiales se añaden primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores. En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros).

Paz social hasta 2030

El acuerdo con los sindicatos le garantiza, en principio, a la compañía un ambiente de paz laboral hasta 2030, durante la vigencia del nuevo plan estratégico del grupo comandado por Marc Murtra. Telefónica cumple además su objetivo de cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y poder cargar así en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. La teleco prefería contabilizar las provisiones millonarias en los resultados de 2025, en los que ya se apuntará grandes pérdidas por el golpe financiero de la venta de varias filiales en Latinoamérica (el grupo registró unas pérdidas de 1.080 millones hasta septiembre por el deterioro de las desinversiones en Hispam).

El anterior ere que realizó Telefónica se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de la empresa (un 33% menos que las 5.124 bajas planteadas al comienzo de las negociaciones) y el acuerdo con los sindicatos se cerró en enero de 2024. El coste del despido colectivo de 2024 se situó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de unos 380.000 euros por trabajador, una cifra esta última inferior a la de los planes de salida acometidos por la compañía anteriormente. No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ere se sitúa en unos 285 millones de euros anuales.

El ere que está a punto de firmarse por Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos del pasado noviembre y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), unas cifras en las que se incluyen partidas ligadas a personal. La intención de Telefónica es que el acuerdo del ere se produzca antes de que acabe el ejercicio fiscal actual para que su impacto no afecte ya a las cuentas del próximo ejercicio.